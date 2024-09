Coppa degli Assi 2024 ippodromo La Favorita di Palermo

La Coppa degli Assi è uno degli eventi più prestigiosi e seguiti nel panorama degli sport equestri in Italia. Ogni anno, appassionati, sportivi e curiosi si riuniscono a Palermo per assistere a questa competizione di rilievo internazionale, che vede protagonisti alcuni dei migliori cavalieri e amazzoni del mondo. Nel 2024, la Coppa degli Assi tornerà con una nuova ed emozionante edizione, portando con sé una tradizione lunga oltre trent’anni e una serie di novità imperdibili.

La storia della Coppa degli Assi

Fondata nel 1983, la Coppa degli Assi si è presto imposta come una delle competizioni equestri più importanti a livello nazionale e internazionale. Nata con l’obiettivo di valorizzare lo sport equestre in Sicilia, in particolare nella città di Palermo, l’evento è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’equitazione. Grazie a un’organizzazione impeccabile e alla partecipazione di cavalieri di fama mondiale, la competizione ha guadagnato fama e prestigio.

Nel corso degli anni, la Coppa degli Assi ha saputo adattarsi e crescere, mantenendo la sua essenza ma introducendo innovazioni e miglioramenti per rendere l’evento sempre più competitivo e spettacolare. L’edizione del 2024 promette di essere ancora più entusiasmante, con numerose sorprese in serbo per il pubblico e per i partecipanti.

Quando e dove si svolgerà l’edizione 2024?

La Coppa degli Assi 2024 si svolgerà in due fasi: dal 20 al 22 settembre e dal 26 al 29 settembre, presso l’ippodromo La Favorita di Palermo. Si tratta di un luogo storico e affascinante che ha ospitato l’evento per anni, creando un’atmosfera unica e suggestiva per tutti i partecipanti.

L’ippodromo La Favorita, con la sua cornice verde e panoramica, è lo scenario ideale per questo tipo di competizione, rendendo ogni edizione della Coppa degli Assi un’esperienza indimenticabile sia per i partecipanti che per gli spettatori.

I numeri dell’edizione 2024

L’edizione 2024 sarà caratterizzata da un palinsesto eccezionale: ben 50 gare distribuite su due weekend, che vedranno competere 400 binomi (cavallo e cavaliere) provenienti da 8 nazioni diverse. Si tratta di un evento di grande richiamo, che attrae partecipanti di livello internazionale e appassionati da ogni parte del mondo.

Il montepremi complessivo di quest’anno sarà particolarmente alto, con una cifra totale di 292.600€ in palio, a conferma dell’importanza e della rilevanza della manifestazione nel calendario internazionale degli sport equestri. La gara principale, come da tradizione, sarà il Gran Premio, l’evento più atteso dell’intera competizione.

Categorie di gara e partecipanti

Le competizioni della Coppa degli Assi 2024 saranno suddivise in diverse categorie, pensate per soddisfare ogni livello di esperienza e abilità. Le gare di salto ostacoli saranno il fulcro dell’evento, con percorsi disegnati per mettere alla prova la precisione, la velocità e l’agilità dei partecipanti.

I cavalieri e le amazzoni che prenderanno parte all’evento sono tra i migliori al mondo. Si tratta di professionisti che competono regolarmente nelle principali competizioni internazionali di equitazione, offrendo uno spettacolo di altissimo livello per tutti gli spettatori presenti.

Un evento per tutti: sport, spettacolo e intrattenimento

Oltre alla competizione sportiva, la Coppa degli Assi si presenta come un evento adatto a tutti, grazie a un’offerta variegata di intrattenimenti e attività collaterali. Durante i giorni della manifestazione, l’ippodromo La Favorita diventa un vero e proprio centro di divertimento per grandi e piccoli, con spazi dedicati alle famiglie, ai bambini e agli amanti dei cavalli.

Gli spettatori potranno godersi spettacoli equestri, esibizioni di cavalli e spettacoli di intrattenimento dal vivo. Non mancheranno aree dedicate all’artigianato locale e stand gastronomici che offriranno la possibilità di assaporare le specialità culinarie della Sicilia, rendendo l’evento un’esperienza immersiva e unica nel suo genere.

L’importanza turistica della Coppa degli Assi

L’impatto della Coppa degli Assi va ben oltre il mondo sportivo, avendo un’importante ricaduta economica e turistica su Palermo e l’intera regione. Ogni anno, migliaia di visitatori giungono in città per assistere alla competizione, creando un notevole indotto per strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali locali.

Grazie al sostegno della Regione Sicilia, la Coppa degli Assi rappresenta anche un’opportunità di promozione del territorio. Palermo, con le sue bellezze artistiche, culturali e naturali, si trasforma in una delle capitali internazionali dell’equitazione per due settimane, accogliendo un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Le novità dell’edizione 2024

La Coppa degli Assi 2024 introduce diverse novità pensate per migliorare l’esperienza sia per i cavalieri che per gli spettatori. Tra le innovazioni più significative c’è l’adozione di tecnologie avanzate per il cronometraggio delle gare e per la gestione dei punteggi, garantendo una maggiore precisione e velocità nei risultati.

Inoltre, l’edizione 2024 darà grande risalto alla sostenibilità ambientale. Saranno implementate misure per ridurre l’impatto ecologico dell’evento, come l’utilizzo di materiali riciclabili negli stand, una gestione più attenta dei rifiuti e attività di sensibilizzazione verso l’ambiente. Questi aspetti riflettono un impegno concreto a favore di un evento che rispetta il territorio e la natura.

Come partecipare alla Coppa degli Assi 2024

I biglietti per la Coppa degli Assi 2024 sono disponibili online sul sito ufficiale dell’evento, ma sarà possibile acquistarli anche direttamente presso l’ippodromo La Favorita durante i giorni della manifestazione. Data la grande affluenza prevista, è consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto per le giornate dedicate al Gran Premio.

Sono disponibili diverse opzioni di biglietto: dalle tribune generali, per chi vuole vivere l’evento in modo più informale, ai posti VIP che offrono una visione privilegiata delle gare e accesso a servizi esclusivi.

Un evento da non perdere

La Coppa degli Assi 2024 si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari dell’anno per gli appassionati di equitazione e non solo. Sarà l’occasione perfetta per ammirare in azione i migliori cavalieri del mondo, ma anche per scoprire le bellezze di Palermo e vivere un’esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e della cultura.

Con le sue 50 gare, 400 binomi e un montepremi di 292.600€, l’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e della Sicilia. Il conto alla rovescia è già iniziato: non perdetevi la Coppa degli Assi 2024!