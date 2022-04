Domina Zagarella di Santa Flavia, stagione al via il 7 maggio con “Viva la Mamma”

“Viva la Mamma” è l’evento che apre la stagione 2022 del Domina Zagarella Resort di Santa Flavia. Si ricomincia il 7 maggio con un evento dedicato a tutte le mamme ed alle loro famiglie, nel giorno della loro festa. E’ il primo passo di una stagione che si annuncia ricca di eventi, spettacoli, intrattenimento e cucina “stellare”, sotto la conduzione del nuovo general manager Luciano Sozzo.

Un evento esclusivo per la nuova stagione

Il Domina Zagarella Resort di Santa Flavia in Sicilia riapre il 7 Maggio. La stagione 2022 parte nel giorno della Festa della Mamma, con un evento esclusivo dedicato a tutte loro. L’evento si chiama “Viva la Mamma” ed è un pacchetto speciale soggiorno e brunch Mediterraneo, pensato per tutta la famiglia ma con un’attenzione speciale alle mamme. Il pacchetto prevede un weekend (di una o due notti) all’insegna del relax, con soggiorno in una delle nostre migliori camere con vista sul mare. Poi, ad attendere gli ospiti, la mattina dell’ 8 Maggio, c’è un gustoso brunch mediterraneo nella nostra terrazza “Porticello” con panorama mozzafiato e musica dal vivo. Per dare ancora più colore a questa giornata di festa, per le Mamme ospiti del Domina Zagarella Resort è stato organizzato un defilée di costumi da bagno di pregiata fattura ed accessori-mare con rimandi alla tradizione siciliana. Per le mamme e le loro famiglie è l’occasione per regalarsi stile, e divertimento, in uno dei luoghi incantati di Sicilia. E’ già possibile prenotare la partecipazione all’evento “Viva la Mamma”. Per ogni informazione, inoltre, il desk di Domina Zagarella è pronto a offrire tutte le indicazioni necessarie agli ospiti, contattando questi recapiti: https://bit.ly/3LCkZnM – info@dominasicily.it – tel. 091-903077.

Luciano Sozzo

Stagione ricca di eventi

L’evento “Viva la Mamma” è il primo tassello di una stagione che si annuncia ricca di eventi e divertissement, come nella tradizione del Domina Zagarella, ma con un tocco di classe e novità, grazie alla nuova guida del Resort di Santa Flavia. Tocca a Luciano Sozzo, nuovo General Manager di Domina Zagarella, raccontare il nuovo concept del Resort. Si chiama “The Beach“ ed è un’ area dedicata agli ospiti che desiderano vivere un’intera giornata al Domina Zagarella: rilassarsi e godere il mare di giorno e la sera, quando la spiaggia si trasforma in uno dei posti più esclusivi della costa Siciliana, immergersi in nuove esperienze con eventi entusiasmanti che si rinnovano ogni sera, accompagnati da cena con spettacoli ed aperitivi con musica dal vivo.

Eccellenza gastronomica

Se da un lato, la programmazione degli eventi sarà intensa ed accattivante, d’altra parte Domina Zagarella è anche una scelta d’eccellenza nel settore gastronomico. Al Ristorante “Porticello” arriva la giovane promessa della cucina siciliana, lo chef Giuseppe Barone, che sarà supportato dall’ Executive Chef Carlo Spallina, al suo debutto a capo della brigata dello Zagarella.