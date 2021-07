È morta Raffaella Carrà, addio alla regina della televisione italiana

Addio a Raffaella Carrà, aveva 78 anni

Considerata la regina della tv italiana

Ebbe successo anche nella musica

E’ morta Raffaella Carrà. A darne l’annuncio con un messaggio all’Ansa è stato Sergio Iapino, compagno di una vita: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Aveva 78 anni, era nata a Bologna il 18 giugno 1943. E’ stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva.

La lunghissima carriera in tv

Da tutti considerata la regina della televisione italiana, è stata la protagonista del piccolo schermo sin dagli anni Sessanta. Il suo ultimo programma è stato “A raccontare comincia tu”, un talk show andato in onda su Raitre nel 2019. Praticamente impossibile elencare tutti i programmi tv che ha condotto o ai quali ha preso parte, giusto per ricordarne qualcuno si può citare “Pronto Raffaella”, “Carràmba! Che sorpresa”, la conduzione del Festival di Sanremo e di Fantastico. Grande anche il suo successo all’estero, soprattutto in Spagna.

Successi musicali

E’ stata un’icona della tv ma ha saputo spaziare anche in altri ambiti come la musica, cantando alcuni grandi successi di musica leggera come “Tuca, Tuca”, “Ma che musica maestro”, “Rumore”, “A far l’amore comincia tu”, “Fiesta”, “Ballo ballo”, alcune delle quali remixate negli anni. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un’intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, di aver venduto oltre 60 milioni di dischi. Lavorò anche in teatro e al cinema.

Conosciuta in tutto il mondo

Nell’autunno 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”.