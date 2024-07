Estate 2024: la guida ai principali festival del Sud Italia

Con l’arrivo dell’estate, l’Italia si anima di concerti, dai grandi stadi alle piccole piazze. I protagonisti indiscussi della stagione sono i festival, che trasformano luoghi incantevoli in palcoscenici per una serie di artisti. Nel Sud Italia, a partire da giugno, castelli, borghi, teatri all’aperto e siti naturali diventano il centro di eventi musicali. Ecco una guida ai principali festival estivi del Sud Italia.

CAMPANIA

Agerola Sui Sentieri degli Dèi

Alla sua tredicesima edizione, il festival dell’Alta Costiera Amalfitana è iniziato il 17 luglio e durerà fino all’8 settembre. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Colapesce e Dimartino (17 luglio), Banco del Mutuo Soccorso (22 luglio), Banda musicale dell’Aeronautica Militare (25 luglio), ed Ermal Meta (26 luglio). Il mese di agosto vedrà concerti di Dargen D’Amico (1 agosto), Tiromancino (7 agosto), e Malika Ayane Trio (8 agosto). La serie di eventi si concluderà con Serena Brancale (19 agosto) e Marco Masini (20 agosto).

PUGLIA

Locus Festival

Questo festival itinerante ha avuto inizio il 28 giugno e continuerà fino al 14 agosto, spostandosi in diverse città della Puglia. Tra gli artisti presenti: Calcutta (28 giugno, Bari), Salmo & Noyz Narcos (29 giugno, Bari), Vinicio Capossela (20 luglio, Minervino Murge), Toto (22 luglio, Ostuni), Marcus Miller (27 luglio, Fasano), e Subsonica (10 agosto, Locorotondo). Il festival si concluderà con Meute, Cosmo e Sama’ Abdulhadi il 14 agosto a Locorotondo.

Porto Rubino

Questo festival si svolgerà in quattro date: il 15 luglio a Vieste con Joe Barbieri e altri, il 17 luglio a Giovinazzo con Nada e Piero Pelù, il 19 luglio a Monopoli con Arisa e Drusilla Foer, e il 21 luglio a Tricase Porto con Malika Ayane e Marco Castello.

CALABRIA

Be Alternative Festival

Il festival è iniziato il 14 giugno a Rende con Venerus e proseguirà in diverse location. Tra gli appuntamenti da segnalare, il 23 luglio con Calcutta a Cosenza e il 4 agosto con Colapesce Dimartino a Camigliatello Silano.

Color Fest

Il Color Fest si terrà a Maida (Cz) il 14 e 15 agosto con artisti come Fulminacci, Cosmo, e Clap! Clap!.

Be Color

Unione dei festival Be Alternative e Color Fest, il Be Color si terrà il 3 agosto a Camigliatello Silano e il 16 agosto a Maida con gli Editors come ospiti principali.

Invasioni

Il festival di Cosenza ha preso il via il 18 luglio e continuerà fino a fine mese, con artisti come Alborosie (21 luglio), Marina Rei (22 luglio), e Carmen Consoli (24 luglio).

Exit. Deviazioni in Arte e Musica

Giunto all’ottava edizione, il festival presenta un cartellone ricco di eventi musicali e teatrali in diverse location calabresi, iniziando il 28 giugno a Cosenza.

Roccella Summer Festival

Dal 6 agosto al 27 agosto, il Teatro al Castello di Roccella Jonica ospiterà artisti come Umberto Tozzi (6 agosto), Emma (8 agosto), e i Pooh (14 agosto).

Borgo Summer Festival

A San Giovanni di Gerace, il festival dedicato alla musica rap vedrà esibirsi artisti come Fedez (8 agosto) e Fred De Palma (11 agosto).

SICILIA

FestiValle

Dall’8 all’11 agosto 2024, la Valle dei Templi di Agrigento ospiterà l’ottava edizione di FestiValle, con artisti come João Bosco (8 agosto) e James Holden (10 agosto).

Mishi Mash

Il festival di musica indie si svolgerà dal 10 al 12 agosto al Castello arabo-normanno di Milazzo, con artisti come I Tre Allegri Ragazzi Morti (11 agosto) e Cosmo (12 agosto).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui programmi dei festival, è possibile consultare i siti ufficiali degli eventi. Buona estate musicale a tutti!