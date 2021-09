Toni Servillo è il grande attore comico napoletano Eduardo Scarpetta nel film Qui Rido Io, diretto da Mario Martone e in concorso alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Toni Servillo – che fa parte anche del cast di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino – ha affermato: “Ho immaginato Scarpetta come un animale, gli animali predano non a caso ma tracciano dei contorni all’interno dei quali stabiliscono la loro caccia. Scarpetta aveva questa brama di vivere, tracciava i limi e poi predava… predava donne, teatro, testi, città, tournée in uno scambio straordinario di vita e palcoscenico o palcoscenico e vita”.

“Nella sua vita si mischiano le tende dei salotti e le quinte del palcoscenico. E l’affresco fatto straordinariamente da Martone ci dimostra di quanta vita è fatto il teatro e quanto teatro ci sta nella vita”, ha aggiunto l’attore.

Il regista, parlando del suo film ambientato nella Napoli della Belle Epoque, ha detto: “La Napoli evocata attraverso il canto è una città al fondo dolente che fa della recitazione e del canto una maschera per gettarsi nella vita una città che sa cos’è la condizione umana e proprio per questo da sempre adotta maschere”.

Nel cast di quest’opera corale – scritta da Martone con Ippolita di Majo e prodotto da Indigo Film e Rai Cinema con Tornasol – , anche Cristiana Dell’Anna (Luisa De Filippo), Eduardo Scarpetta (Vincenzo Scarpetta), Lino Musella (Benedetto Croce), Paolo Pierobon (Gabriele D’Annunzio), Chiara Baffi (Anna De Filippo detta Nennella), Roberto Caccioppoli (Domenico Scarpetta detto Mimi’). E ancora: Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Gigio Morra e Giovanni Mauriello.

Il film sarà in sala dal 1 al 9 settembre.