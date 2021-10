Fish&Pasta, Terrasini riparte dall’economia del food e dalla tutela ambientale

Fish&Pasta, tre giorni di spettacoli, cooking show e convegni

La pasta con i grani antichi e i prodotti ittici siciliani al centro dell'evento

Con Fish&Pasta Terrasini diventa per tre giorni la capitale del food in Sicilia. Comincia il prossimo venerdì la seconda edizione di questa kermesse. L’obiettivo è raccontare due prodotti di eccellenza come la pasta e il pesce. La narrazione di questi prodotti così cari al pubblico avverrà con show cooking, laboratori, convegni e spettacoli. L’appuntamento con “Fish&Pasta” è dal 22 al 24 ottobre 2021 a Palazzo D’Aumale, nel Lungomare Peppino Impastato a Terrasini (Palermo).

Al centro di tutto verrà posta la dieta mediterranea, con dei focus specifici sulla grande tradizione siciliana sia in materia di prodotti ittici, sia rispetto alla pasta e alla nuova tendenza di produrla con i grani antichi siciliani, vero patrimonio della nostra cultura agroalimentare. Verranno anche trattati i temi del rispetto ambientale per un consumo sostenibile e senza sprechi.

Il programma di Fish&Pasta

L’evento comincia venerdì 22 ottobre a partire dalle 17,45: dopo i saluti delle istituzioni il via con il convegno e lo show cooking. Il convegno è intitolato “La valorizzazione dei prodotti ittici che caratterizzano la Dieta Mediterranea: mangiare sano”. Allo show cooking, invece, si potrà partecipare solo su invito. Ai fornelli vedremo all’opera lo chef Francesco Piparo . Alle 21, la giornata si conclude con la sfilata di Miss Italia .

Sabato 23 è una giornata aperta a tutti .Il programma comincia a partire dalle 15,30 con il laboratorio per bambini: "La raccolta della plastica e le idee per un riciclo creativo". Alle 18 è prevista la proiezione di un video sulla tematica dell'inquinamento marino e dell'impatto sulla sua fauna e dibattito con i bambini (a cura di Plastic Free). La serata prosegue con lo show cooking e un talk dal vivo dal titolo "I sistemi di produzione sostenibili: processi produttivi a basso impatto ambientale" . Alle 20 è previsto un intrattenimento musicale soft a cura di Lo Piccolo Dj e alle 21,30 lo spettacolo teatrale con Salvo Piparo.

La giornata conclusiva di domenica 24 prevede uno show cooking e un talk, a partire dalle alle 11 su "La cucina delle famiglie marinare: le specie ittiche meno conosciute e quelle accessorie" con lo chef Gianvito Gaglio (solo su invito).

A questa seconda edizione di Fish & Pasta partecipano trattorie d’eccellenza, chef stellati, cantine, birrifici come Bruno Ribadi e la birra agricola Timili, e i ristoratori Francesco Piparo, Gianvito Gaglio, Freeway, Friend’s di Terrasini, Blu ocean e Arco Azzurro. Fish&Pasta è un progetto di Sevenapp.