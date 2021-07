Grottaglie, nasce la prima “slow community” della ceramica

Integrazione tra la filiera agroalimentare ed artigianale

Presentazione alla Camera dei Deputati

Obiettivo: potenziare le eccellenze del territorio

Sarà presentata mercoledì 7 luglio alla Camera dei Deputati, presso la Sala Conferenze Stampa, la prima “Slow Community” che unisce lo slow food alla valorizzazione della ceramica d’uso di Grottaglie, in provincia di Taranto. Rafforzare l’integrazione tra la filiera agroalimentare ed artigianale che possa rendere protagonisti gli artigiani, i produttori, i cuochi e le famiglie: è questa l’ambizione dichiarata dalla comunità Slow Food della cittadina jonica nella sua carta fondativa.

Il progetto

Un progetto originale e creativo che nasce dalla volontà di di tradurre, in un territorio di antichissima tradizione di arte ceramica come Grottaglie, i valori che il movimento Slow Food incarna e promuove a livello internazionale: dal diritto universale al cibo sano, alla difesa della biodiversità e degli ecosistemi, alla lotta per le iniquità sociali ed economiche. L’incontro tra tradizioni, linguaggi, produzioni locali diversificate può, dunque, rappresentare una grande leva in grado di potenziare le eccellenze di cui dispone il territorio.

Tipicità che rischiano di scomparire

Tanti i progetti e le iniziative in programma, che vedranno coinvolti artigiani, produttori dei diversi settori del mondo enogastronomico, centri ed istituti di formazione, enti e associazioni che vorranno dare il loro contributo. L’obiettivo è sensibilizzare consumatori e istituzioni verso una maggiore consapevolezza di una tipicità che rischia di scomparire se non adeguatamente supportata, grazie alla collaborazione e la promozione in una visione comune sia dei manufatti in ceramica che delle eccellenze enogastronomiche.

La presentazione

Appuntamento per mercoledì 7 luglio, ore 12:00.

Sala Conferenze Stampa – Camera dei Deputati

Partecipanti:

on. Gianpaolo Cassese – promotore dell’Intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale

Franco Peluso – portavoce della Comunità Slow Food di Grottaglie Per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese

Mimmo Vestita – maestro ceramista

Luca Sardella – giornalista e agronomo

Massimo Isola – presidente AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica)

On. Filippo Gallinella – presidente commissione Agricoltura – Camera dei deputati

(Foto dalla pagina Facebook “Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche”)