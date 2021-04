Hack for Destination – Taranto: ecco i quattro progetti premiati

La giuria composta da esperti del settore ha premiato quattro progetti

Sono stati 47 i partecipanti divisi in 12 team

Ospitalità e ambiente le tematiche ricorrenti

Una sfida per valorizzare Taranto come destinazione crocieristica e creativo-culturale: sono stati 47 i partecipanti, divisi in due team, ad Hack for Destination – Taranto.

I progetti

La giuria composta da esperti del settore ha premiato quattro progetti, attinenti alle tracce proposte dalla iniziativa Hack for Destination – Taranto, “Bikes” è il progetto presentato da 5 giovani professionisti nel settore turistico e archeologico: l’idea si basa sulla proposta di itinerari in bici, alla scoperta del valore archeologico di Taranto, partendo proprio dal mare. Ogni itinerario segue un tema specifico legato alla città e consente anche di sperimentare la visione in realtà aumentata di alcuni punti di interesse. “Egeria, la casa delle viandanti”, è l’idea sviluppata da Lucia Francioso, guida turistica, e Antonietta Podda, professionista della comunicazione: si tratta di un luogo dedicato al turismo femminile che vuole offrire un’accoglienza familiare, partecipativa ed esperienziale, per scoprire il territorio tarantino in modo autentico. “Marina Coliving” è un progetto di hospitality e condivisione pensato per offrire una nuova vita al mare: un coliving incentrato sulla cultura del mare e la tutela dell’ambiente, ideato da sei giovani professionisti. L’obiettivo è quello di dare vita a una comunità locale legata al mare e alla sua valorizzazione, rafforzando anche i legami con le realtà del territorio. “Slab, un’oasi nel centro urbano, letteralmente sul mare”. Questo nuovo progetto si compone di piattaforme modulari, e ospiterà anche serre idroponiche: l’obiettivo di Slab è quello di generare un impatto sociale su più fronti. Dall’essere un esempio di sostenibilità e economia circolare, alla creazione di una nuova narrativa turistica.

Gli organizzatori di Hack for Destination – Taranto

Hack for Destination – Taranto è stato promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, insieme alla società di consulenza per il marketing territoriale a impatto sociale Destination Makers e Onde Alte, e in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Taranto.