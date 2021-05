Il libro sulla storia di PA Social approda alla Camera

Giovedì 27 la presentazione del libro alla Camera dei Deputati

Il libro è stato scritto da Francesco Di Costanzo con la collaborazione di Domenico Bonaventura

PA Social è la prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione digitale

Una storia che nasce come un racconto corale, dove il protagonista non è uno ma sono le migliaia di professionisti che dal 2015 ad oggi hanno dato vita a PA Social, la prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale, la prima nel suo genere a livello internazionale. Una storia che è la base del presente e degli obiettivi futuri del giornalismo, della comunicazione, della svolta digitale.

Un viaggio nelle esperienze italiane

Questo si trova nelle pagine di “Digitale. La nuova era della comunicazione e informazione pubblica. Storia e prospettive del modello italiano”, il libro scritto da Francesco Di Costanzo con la collaborazione di Domenico Bonaventura, edito da Giunti, che sarà presentato giovedì 27 maggio alle ore 12 alla Sala Stampa della Camera dei Deputati. Il volume parte dalla Stazione Termini di Roma e porta il lettore in viaggio per tutta l’Italia tra aneddoti, consigli, esperienze nazionali e internazionali, buone pratiche, appunti e obiettivi per il presente e il futuro. Si parte dai primi esempi di comunicazione digitale per arrivare alla pandemia, senza dimenticare il percorso per il riconoscimento delle professionalità del digitale e i nuovi modelli organizzativi del lavoro.

Un’idea nata nel 2015

Una storia unica, quella di un’idea nata nel 2015 e diventata realtà, che ha segnato l’inizio di un cambiamento anche culturale nel lavoro quotidiano di giornalisti e comunicatori e nel rapporto tra enti e aziende pubbliche e cittadini.

Gli interventi

Alla presentazione con Francesco Di Costanzo e Domenico Bonaventura parteciperanno gli onorevoli Mirella Liuzzi, Massimiliano Capitanio, Debora Serracchiani, il giornalista e Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale della Luiss School of Government Francesco Giorgino, il Direttore iniziative speciali Giunti Editore Francesco Zamichieli, il Regional Director Italy Hootsuite Stefano D’Orazio.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sul canale web della Camera dei Deputati e su Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitch di PA Social.