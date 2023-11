Il modello del network Mirabilia valica i confini nazionali

Con l’assemblea generale costitutiva dell’associazione MIRABILIA France, il network italiano dei siti Unesco meno noti ha ufficialmente varcato i confini italiani per proporsi come modello europeo di governance tra territori turistici con a capo le Camere di commercio. 13, quelle francesi – Camere di commercio e dell’industria – che hanno aderito alla nuova associazione, coronando un progetto nato nel lontano 2013 nell’ambito dei “Carrefour d’Europe” organizzati dalla Commissione Europea.

A capo dell’associazione francese c’è il Presidente della Camera di commercio e dell’industria di Tarn, Michel Bossi: “Sono stato sedotto fin dall’inizio dal progetto che mi è stato presentato, e i nostri numerosi scambi e incontri non hanno fatto altro che confermare la mia idea. Grazie alla rete italiana Mirabilia per la fiducia che ha riposto in noi per portare avanti questo progetto sul nostro territorio. Possa la nostra iniziativa ispirare altri paesi europei”.

“Siamo estremamente felici di questa notizia – ha commentato il Presidente dell’Associazione Mirabilia, Angelo Tortorelli – e orgogliosi per aver potuto ispirare la nascita dell’associazione francese che sarà in grado di svolgere un ottimo lavoro per lo sviluppo turistico ed economico dei territori d’Oltralpe. Siamo fin d’ora disponibili a mettere a disposizione del Presidente Bossi e dei suoi colleghi il nostro know-how e la nostra esperienza maturata da oltre un decennio”.

Mercoledì 22 novembre Mirabilia France organizzerà dei gruppi di lavoro, uno dei quali si occuperà del rapporto con la rete italiana, per organizzare un primo incontro tra le due strutture per discutere le questioni da affrontare insieme e per decidere una data per sottoscrivere un accordo di partnership che definisca i rispettivi campi di intervento.