In un libro la storia di 75 imprenditori di successo

La storia di 75 imprenditori di successo, racconti di successo che possono ispirare le nuove generazioni a investire su un’idea, su se stessi e sulle proprie competenze per realizzare un’attività imprenditoriale in grado di creare ricchezza e lavoro. Queste storie sono racchiuse nel libro “Come ce l’hanno fatta 75 imprenditori italiani – Atto V”, quinto della serie, acquistabile presso le migliori librerie in tutta Italia. Un caso editoriale che con i primi quattro volumi ha venduto 30 mila copie.

Ispirare per gli imprenditori di oggi e domani

Il libro, edito da Fausto Lupetti editore e curato dal team di Libri d’Impresa, descrive le vicende di 75 imprenditori italiani: donne e uomini che, inseguendo la loro visione, hanno superato problemi, imprevisti e difficoltà. L’obiettivo è quello di essere fonte di ispirazione per gli imprenditori di oggi e di domani e per questo tra le pagine si affrontano tematiche sul “come” gli imprenditori hanno raggiunto i propri obiettivi: strategia d’impresa, sviluppo della leadership, marketing, innovazione, crescita personale dell’imprenditore e intelligenza finanziaria. Non si tratta di lezioni ma di esperienze concrete ed esempi, a volte anche emozionanti, che gli autori hanno deciso di condividere, senza trascurare i passaggi difficili, gli insuccessi, e il modo in cui questi sono stati superati.

“L’imprenditoria non si ferma”

“L’imprenditoria italiana non si ferma – si legge nella descrizione – Siamo nel 2021 e con gli strumenti e le conoscenze giuste, nulla può arrestare chi combatte con le armi giuste e con il giusto spirito. Oggi la formazione e le competenze interne sono l’asset più importante che un imprenditore possiede per competere sul mercato, ma non è facile capire se e dove investire il proprio tempo e le proprie risorse per ottenere conoscenze e informazioni di valore e pratiche, da applicare efficacemente al proprio business”.