Oscar 2022, “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino rappresenta l’Italia

L’Italia candida il film di Paolo Sorrentino agli Oscar 2022.

Ora si aspetta la decisione dell’Academy per la cinquina finale.

Nel cast Toni Servillo, Filippo Scotti e Teresa Saponangelo.

L‘Italia ha scelto il film candidato all’Oscar 2022: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

La Commissione di Selezione istituita dall’ANICA lo ha selezionato in una lista di 18 film in cui figuravano tra i tanti, anche gli ultimi lavori di Nanni Moretti, Pupi Avati, Mario Martone, Giuseppe Tornatore.

‘È stata la mano di Dio’ concorrerà per entrare nella shorlist che include i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il prossimo 21 dicembre, in vista della 94esima edizione.

Le nomination, con la cinquina dei film nominati per concorrere al premio saranno annunciate l’8 febbraio 2022 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.

Il film di Sorrentino era già stato accolto con successo all’ultima Mostra di Venezia dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria.

Il film è molto personale e ispirato alla storia di Diego Armando Maradona, racconta la Napoli degli anni 80 e dei genitori del regista. Uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021 e ha nel cast Toni Servillo, Filippo Scotti e Teresa Saponangelo.

Paolo Sorrentino ha commentato così su Instagram: “È stata la mano di Dio’ è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar. Io, la troupe e gli attori festeggiamo con un tuffo a mare. Grazie”.

Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli, su Facebook ha scritto: “Congratulazioni a nome di tutta la città a Paolo Sorrentino! Il suo film “È stata la mano di Dio” rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2022 per la categoria miglior film non in lingua inglese. Talento assoluto che ci inorgoglisce. Napoli è con te!”.