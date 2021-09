Restart Off, il festival di arte e cultura a Palermo continua anche a settembre

Quattro appuntamenti con Gaetano Basile che racconterà “Le dominazioni” a Palermo

Riapre anche Palazzo Gangi, il palazzo del Gattopardo

Altre notti allo Steri per la storia della Santa Inquisizione

Il festival dell’arte e della cultura a Palermo Restart si è appena concluso con gli ultimi eventi di fine agosto. Ma è subito ripartito in modalità “Off”, per rispondere alle tante richieste di turisti e visitatori. Si chiama infatti proprio “Restart-Off” il programma di eventi che estende le attività del festival dell’arte e della cultura a Palermo, anche nel mese di settembre. RestArt non si ferma, dunque, e per premiare il pubblico che ha tributato grande successo al cartellone, nel mese di settembre ripropone alcuni dei suoi eventi speciali, integrate da nuove iniziative culturali.

Restart Off: “Le dominazioni” a Palermo raccontate da Gaetano Basile

Il programma di Restart Off è cominciato sabato 4 settembre, con la prima delle quattro narrazioni di Gaetano Basile. Nel calendario di Restart, lo scrittore, giornalista e critico ha presentato “Palermo in saecola secolarum”. Adesso, in questo micro ciclo di attività di Restart Off, Basile ritorna con le quattro serate dal titolo “Le dominazioni”. Studioso giornalista, scrittore e narratore della storia, della gastronomia e delle tradizioni popolari siciliane, Basile racconterà, tra aneddoti e curiosità, la Palermo degli arabi, la Palermo normanna, la Palermo spagnola per concludere con la Palermo italiana. Gli incontri con Gaetano Basile si svolgono sempre all’Archivio storico comunale di Via Maqueda.

Altre due notti a Palazzo Gangi

Il programma di Restart Off replica anche le visite a Palazzo Gangi con due nuovi appuntamenti, il 17 ed il 30 settembre. Palazzo Gangi è uno dei palazzi più rappresentativi del tardo barocco palermitano, unicum del nostro patrimonio artistico e monumentale, diventato un simbolo per la storia dell’arte. Le visite visita al più famoso palazzo della città, presente nell’immaginario collettivo per le scene del ballo del Gattopardo, capolavoro di Luchino Visconti, sono state uno dei fiori all’occhiello dell’edizione estiva di Restart, con tutte le date sold out.

Restart Off allo Spasimo

Con Restart Off scende in campo nuovamente la ricercatrice e studiosa Maria Antonietta Spadaro. Dopo aver raccontato la storia del dipinto di Charlotte de France, nell’edizione estiva, la docente universitaria racconta la travagliata storia del ritrovamento dell’altare del Gagini e il suo ricollocamento nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo con la ricostruzione della sua Pala d’altare “Lo Spasimo di Sicilia”, dipinta da Raffaello. L’evento si svolge venerdì 10 alle ore 19 allo Spasimo. L’esposizione è realizzata da Fanctum Arte.

Ritorna “La notte delle streghe” a Palazzo Steri

Dopo quattro appuntamenti estivi, Le streghe ritornano a popolare Palazzo Steri. Lo faranno per altre due notti di settembre per racconteranno i giorni bui della Santa Inquisizione in Sicilia. “La notte delle Streghe” è la teatralizzazione degli Amici dei Musei Siciliani che, in collaborazione con Coopculture, verrà riproposta alle Carceri dei Penitenziati allo Steri nelle date del 14 e del 28 settembre.

Anche Restart Off si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

