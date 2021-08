“Scruscio” a Terrasini, il festival ideato da Massimo Minutella ricorda Battiato

La prima serata dedicata a Franco Battiato con Morgan e Red Ronnie

Ron sarà il protagonista della seconda serata, raccontando il suo legame con la Sicilia

Il festival si conclude con Gianni Bella, il cantautore e compositore catanese

“Scruscio” compie 13 anni. Bando alla scaramanzia, il festival ideato dallo showman Massimo Minutella giunge alla sua tredicesima edizione, con tre serate nel segno della “sicilianità”. Appuntamento con il bello della Sicilia a Palazzo d’Aumale, a Terrasini, nelle serate del 24, 25 e 26 agosto.

“Il 13 – racconta Massimo Minutella – è un numero abbastanza ricorrente quest’anno e nella mia vita e quindi mi porta bene. Sono molto contento perché comunque abbiamo messo in piedi tutto il meglio di quello che potevamo fare per questa stagione che ci vedrà protagonisti con il green pass, con tutte le restrizioni che conoscete già, molte più di quelle che abbiamo affrontato lo scorso anno ma non ci siamo persi d’animo e quindi torneremo a Palazzo d’Aumale con tanti artisti”.

La formula del festival resta quella collaudata nel tempo: ospiti diversi ogni sera con un tema dedicato, ricordi, aneddoti, una canzone, una battuta. Con la leggerezza e la simpatia che contraddistingue Massimo Minutella.

La prima serata di Scruscio è dedicata a Franco Battiato

Il calendario di Scruscio 2021 inizia con la serata del 24 agosto, quando Palazzo d’Aumale sarà il luogo per omaggiare l’opera di Franco Battiato, il cantautore e intellettuale siciliano, scomparso qualche mese fa. Protagonista della serata sarà Morgan che in tandem con Red Ronnie, racconterà e spiegherà cosa abbia rappresentato Battiato nella cultura musicale italiana degli ultimi quaranta anni. Sempre la stessa sera, il tributo al cantautore siciliano proseguirà con Giovanni Caccamo e Luca Madonia, ex frontman della band Denovo. Caccamo e Madonia racconteranno del loro legame con Franco Battiato.

Ron e la Sicilia

La sera di mercoledì 25 agosto il protagonista di Scruscio sarà Ron. I pezzi più belli del cantautore, che ha legato la sua storia professionale a personaggi del calibro di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, saranno interpretati da uno straordinario trio di voci femminili, quelle di Miele, Lidia Schillaci e Anita Vitale. Anche Ron racconterà del suo rapporto con la Sicilia, cominciando dalla genesi del brano “Piazza Grande”, canzone scritta a quattro mani con Lucio Dalla cinquanta anni fa, sul traghetto Napoli-Palermo.

Gianni Bella il protagonista della serata finale di Scruscio

La serata finale di Scruscio avrà per protagonista un altro grande alla canzone italiana: Gianni Bella, il padre della corrente cantautoriale catanese. Compositore e solista, Bella inizia la sua carriera con il gruppo Beans ed otterrà i suoi maggiori successi grazie al sodalizio con lo scrittore Giancarlo Bigazzi. A Palazzo d’Aumale, la sera del 26 agosto, saliranno sul palco anche Giuseppe Castiglia con le sue irresistibili gag, e Peppe Qbeta, con il suo pizzico di sana e irreprensibile follia musicale.

Scruscio, il dopofestival

Le serate di Scruscio iniziano ogni giorno alle 19 a Palazzo D’Aumale. Alla fine di ogni serata è previsto un dopo festival, con “Scruscio … ri mari” di Michelangelo Balistreri – il creatore e ideatore del Museo dell’acciuga di Aspra sulla storia delle marinerie della costa -, accompagnato dalla chitarra di Francesco Maria Martorana. Le tre serate saranno trasmesse sul profilo Facebook di Casa Minutella, sul sito e sui social di Blog Sicilia, sul canale 16 di Video Regione che ogni giorno proporrà “Aspettando Scruscio” in diretta alle 19.

Scruscio, le regole anticovid

Anche Scruscio si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).