“Societing 4.0”, le nuove sfide per le imprese tra economia e trasformazione digitale

Le imprese non sono soltanto produttori di oggetti o servizi ma sono anche dei luoghi sociali

Adesso si trovano ad affrontare i cambiamenti della trasformazione digitale

Alex Giordano, fondatore di Ninjamarketing e docente di Marketing e Trasformazione Digitale

La trasformazione digitale sta investendo ogni settore della società e dell’economia. In questo contesto le imprese, che da decenni non sono soltanto produttori di oggetti o servizi ma sono anche dei luoghi sociali in cui si creano relazioni, sono chiamate a nuove sfide.

E proprio di queste prospettive parla Alex Giordano, fondatore di Ninjamarketing e docente di Marketing e Trasformazione Digitale all’Università Federico II di Napoli, nel suo libro “Societing 4.0. Oltre il marketing. Una via mediterranea per la trasformazione digitale al tempo della pandemia”.

Il societing e le imprese

Già a partire dagli anni ’90 si parla di societing (neologismo coniato dal francese Bernard Cova dall’unione delle parole “society” e “marketing”) per evidenziare come le imprese siano diventate dei network sociali dove i consumatori sono dei co-produttori, grazie alla loro capacità di generare legami sociali e simbolici intorno ai prodotti. Il marketing delle vendita di massa è dunque una cosa passata. A distanza di 30 anni, ci troviamo oggi di fronte ad una complessità aumentata dove le tecnologie 4.0, i dati e l’intelligenza artificiale hanno un impatto sulle nostre esistenze ma non stanno realizzando quella rivoluzione sociale ed economica promessa.

I cambiamenti della pandemia

Se non bastasse, la pandemia da Covid-19 sta facendo emergere tutte le contraddizioni di un modello economico estrattivo mettendo ancora più in luce la nostra difficoltà a creare una struttura sociale adatta a sfruttare le potenzialità delle tecnologie evolute per un benessere diffuso. Per questo il Societing deve diventare 4.0 andando oltre il marketing e seguendo una via diversa da quella intrapresa, definita dall’autore una via mediterranea al cambiamento. Il modello mediterraneo, qui proposto a base del Societing 4.0, presuppone che le innovazioni siano processi insieme sociali, economici e rispettosi dell’ambiente. Questo libro accompagna il lettore verso le possibilità di un nuovo paradigma di sviluppo e di convivenza socio-economica che si ispira alle caratteristiche storiche, geografiche e simboliche del Mediterraneo che l’autore definisce come il primo Internet della storia. Nb: il libro propone al lettore continui aggiornamenti consultabili con il suo smartphone attraverso il QRCode.