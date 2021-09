Su Rai1 ‘Sorelle per sempre’, la storia sullo scambio in culla di Mazara

Stasera, alle 21.25, su Raiuno, ci sarà il film, in prima visione TV, Sorelle per sempre, di Andrea Porporati con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti.

Mazara del Vallo (Trapani), primi anni Duemila. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all’improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla.

L’attrice catanese Donatella Finocchiaro, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, a proposito del film, ha raccontato: “Per me Sorelle per sempre è un film sull’amore universale. Queste donne hanno dimostrato che si possono amare delle figlie che abbiamo cresciuto e non solo con un legame biologico. Il fatto di averle amate, comunque è un esempio di amore universale, un bellissimo messaggio”.

Donatella Finocchiaro interpreta nel film Lucia, e ha spiegato che, nel calarsi nel ruolo, ha cercato “di copiare la loro verità, ho parlato con loro. L’incontrare loro e dover raccontare la loro storia è stata una responsabilità, non è stata facile ma cerchi di immedesimarti, cercando di capire quello che hanno sentito loro che hanno provato. Posso solo immagine cosa vuol dire”.

IL TEASER