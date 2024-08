Taormina Arte 2024 brilla con la parata di stelle al Teatro Antico dal 19 al 29 agosto

Il Festival Taormina Arte 2024, un evento che promette di offrire un turismo culturale d’eccellenza, si terrà al Teatro Antico di Taormina dal 19 al 29 agosto. Il festival presenterà un mix variegato di musica classica, rock, jazz, pop, danza e teatro, portando sul palco stelle internazionali.

Organizzazione e supporto

Organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il commissario straordinario Sergio Bonomo e la direzione artistica di Gianna Fratta, il festival è supportato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, oltre che dal patrocinio del Comune di Taormina e del Parco Archeologico Naxos-Taormina.

Eventi principali al teatro antico

Gli eventi principali si terranno presso il Teatro Antico con concerti a partire dalle 21:30. Tra i più attesi, quattro serate dedicate alla musica:

“We Exist” con il Quartetto femminile di Dee Dee Bridgewater

con il Quartetto femminile di Dee Dee Bridgewater “Seasons” con I Filarmonici Italiani e i violinisti Federico Guglielmo, Dino De Palma e Alessandro Quarta

con I Filarmonici Italiani e i violinisti Federico Guglielmo, Dino De Palma e Alessandro Quarta “Camera a Sud” con Vinicio Capossela

con Vinicio Capossela “Ci vorrebbero mille canzoni” con Amii Stewart e l’Orchestra della Magna Grecia

Spettacoli alla villa comunale

La villa comunale ospiterà, inoltre, concerti e spettacoli teatrali con artisti di primo livello. Ecco alcuni dei protagonisti:

Ornella Muti

Solis Quartet

Enzo De Caro & Anema

Federico Guglielmo

Moschella e Mulè

Sarah Jane Morris

Americas Trio

L’Assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha espresso grande soddisfazione per il festival, vedendolo come un’opportunità per valorizzare l’isola attraverso un’offerta culturale di alto livello. Anche Sergio Bonomo e Gianna Fratta hanno sottolineato l’importanza di una programmazione artistica che mira a eliminare le distinzioni tra generi musicali, proponendo una varietà che spazia dalla musica classica al pop, in un’ottica di alta qualità.

Calendario degli artisti

Data Artista 19 agosto The Dee Dee Bridgewater Quartet 21 agosto I Filarmonici Italiani con Federico Guglielmo, Dino De Palma, Alessandro Quarta e Kataklò 23 agosto Vinicio Capossela 29 agosto Amii Stewart e l’Orchestra della Magna Grecia

Per ulteriori dettagli, il cartellone completo è disponibile sul sito festivaltaorminarte.it.