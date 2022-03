Tornano i treni storici sulla ferrovia dei Templi di Agrigento

In occasione delle prossime Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo, tornano i treni storici sulla Ferrovia dei Templi Agrigento – Porto Empedocle.

Le corse

Le automotrici ALn668 della Fondazione FS, in livrea storica, effettueranno numerose corse tra le stazioni di Agrigento Centrale e Tempio di Vulcano, con fermata ad Agrigento Bassa, per garantire i collegamenti tra il centro della città ed il Giardino della Kolymbethra.

Saranno 12 in tutto, 6 di andata e altrettante per il ritorno, le corse previste nei due giorni con la prima partenza del mattino in programma alle ore 09.00 di sabato 26 marzo, dalla stazione di Agrigento Centrale.

Costo del biglietto

Il costo del biglietto per viaggiare sul Treno dei Templi è di 5 euro, acquistabile direttamente a bordo, rivolgendosi al personale in divisa FS.

Per l’accesso ai beni gestiti dal FAI, eccezionalmente in occasione delle Giornate di Primavera, è previsto un contributo libero.

Per maggiori informazioni sono disponibili il sito internet www.fondazionefs.it e le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.