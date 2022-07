Il mondo del vino dice addio all’ultimo grande Gattopardo di Sicilia, il conte Lucio Tasca d’Almerita. A 82 anni, dopo una vita passata a sperimentare e studiare il vino e la terra di Sicilia, Tasca d’Almerita lascia un’azienda, un gruppo imprenditoriale moderno e innovativo, posizionato al massimo livello tra le top brand del settore vitivinicolo. Nella sua biografia, Lucio Tasca si definiva un uomo umile e con un rispetto e una curiosità naturale mai doma. Divenuto nel 1998 presidente dell’azienda di famiglia, Tasca d’Almerita, è stato il primo in Sicilia a credere nel potenziale del territorio come produttore di qualità e di eccellenza. La sua convinzione e la volontà di aumentare la conoscenza di varietà autoctone come il Nero d’Avola – una varietà ora conosciuta in tutto il mondo – ha aperto la porta del riconoscimento della viticultura siciliana nel mondo.

Agli inizi degli anni ’80 ha voluto confrontarsi con le grandi varietà francesi e le degustazioni in giro per il mondo. Dopo aver convinto suo padre, ha cominciato a fare vini come Cabernet e Chardonnay e ad utilizzare barriques di rovere francese per l’invecchiamento, presse soffici per la vinificazione, pototaura corta, e dimostrando al mondo la capacità della Sicilia di produrre vini di qualità e longevi.

E ‘stato anche sotto la guida del presidente Lucio Tasca, che il team è stato il primo nel mondo del vino ad introdurre l’uso della tecnologia nella gestione ordinaria della società, incluso un software di gestione vitivinicola per migliorare e controllare la conduzione dalla vigna allo scaffale del cliente.

La sua missione è sempre stata quella di promuovere e migliorare la produzione e lo sviluppo imprenditoriale della Sicilia, al fine di rafforzare la competitività della regione e del paese all’interno del mercato mondiale.