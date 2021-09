Cos’è Ripam, il progetto di riqualificazione della Pubblica amministrazione

Personale qualificato per affrontare le sfide del futuro

Selezioni rapide, trasparenti e dai costi contenuti

Gli strumenti innovativi introdotti dal progetto

Che cos’è Ripam? Si tratta del programma di riqualificazione della pubblica amministrazione portato avanti da FormezPA, che ha l’obiettivo di formare e reclutare personale altamente qualificato per l’ammodernamento della macchina amministrativa.

Il progetto è diventato a tutti gli effetti operativo a partire dal 1994 e ha segnato un punto di svolta nell’accesso al pubblico impiego. L’obiettivo consiste nel raccogliere i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e avviare concorsi trasparenti, snelli, dai costi e tempi contenuti, per selezionare risorse umane di qualità, in grado di affrontare le sfide del futuro.

Per farlo è stata creata un’apposita Commissione Ripam, che ha il compito di monitorare l’iter selettivo dall’inizio alla fine e si avvale di personale messo a disposizione da FormezPa, il noto centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.

La Commissione RIPAM

Le amministrazioni pubbliche, in base all’art. 35 comma 5 del 30 marzo 2001, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), per lo svolgimento delle proprie procedure selettive.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è costituita dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati.

I compiti della Commissione Ripam

In particolare, la Commissione:

approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;

valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;

assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;

adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

Nuovi strumenti per concorsi smart

In questi anni il modello Ripam si è fatto strada nella Pubblica Amministrazione, rendendo i processi di recruiting più snelli e veloci grazie all’utilizzo di strumenti innovativi.

Tra questi vi è il portale Step-One 2019, un sistema che consente agli aspiranti candidati, in possesso dei requisiti richiesti, di compilare le domande di partecipazione ai relativi concorsi e pagare la quota di partecipazione direttamente online.

Questo portale permette di abbattere i tempi e i costi di gestione delle procedure di acquisizione delle istanze e di avere sempre a disposizione in pochi secondi un database completo di tutti i candidati.

Tra gli altri strumenti degni di nota ricordiamo: