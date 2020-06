Manuel Zappadu (alias Hell Raton) debutta in tv come giudice di X Factor

Insieme a Emma, Manuel Agnelli e Mika, tra i prossimi giudici di XFactor Italia, ci sarà il sardo Manuel Zappadu, alias Hell Raton, a fare il suo debutto in tv.

La Machete Crew

Hell Raton, 30 anni sangue misto sardo-ecuadoriano, nel 2010 fonda la crew Machete con Salmo e Slait. Nel 2013 fonda con i suoi soci l’etichetta discografica Machete Empire Records, di cui diventa CEO e direttore creativo e che si impone come punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana.

“Gang” il brano virale del gruppo Machete

Lo scorso anno è stato tra i protagonisti del Machete Mixtape 4. L’ album ha battuto ogni record piazzandosi per 8 settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK, classifica che fornisce un risultato completo dell’intero anno nei canali fisici, download e streaming. La sua strofa nel brano Gang, pezzo in cui duetta con Salmo anche dal vivo, è diventata virale sui social.

Musica e Gaming

Nello stesso anno, Hell Raton fonda Machete Gaming, il progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima e che trova in Twitch una piattaforma ideale, anche per l’interazione con il pubblico. Twitch è una piattaforma di livestreaming, di proprietà di Amazon.com, che consente principalmente lo streaming di videogiochi ed è leader del settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports. Manuelito, come lo chiamano anche i suoi amici, diventa presto un punto di riferimento per la community italiana del gaming.

Machete Aid, il sostegno al settore musicale

In parallelo a questa attività manageriale, artistica e creativa, Hell Raton porta avanti vari progetti benefici, andando più volte anche in Africa. L’ultima iniziativa in questo ambito è Machete Aid, una maratona video di 12 ore su Twitch andata in onda il 5 giugno 2020 a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti duramente dall’emergenza sanitaria del Covid-19. L’evento benefico virtuale, organizzato sul canale Machete, ha avuto un riscontro pari a 191mila spettatori.