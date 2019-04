Una biblioteca a vela sul mare: nasce “Bari Social Boat”

Una barca a vela da 12 metri confiscata alla mafia, che sarà restaurata grazie a un progetto di formazione professionalizzante finanziato dal dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità in favore di minori e giovani adulti coinvolti nel circuito penale. E’ qui che sorgerà il progetto “Bari Social Boat”, realizzato in rete con Bari Social Book nell’ambito del bando “Città che legge” 2018, che prevede l’avvio della prima “Biblioteca a vela sul Mare” .

La barca, che utilizzando parte dei fondi del premio “Città che legge” sarà allestita con una dotazione libraria collegata ai temi del viaggio/mare/accoglienza, e dotata di supporti informatici per la consultazione di servizi multimediali, ospiterà attività di promozione della lettura differenziate nel periodo invernale ed estivo.

Le attività di ripristino dell’imbarcazione cominceranno con il coinvolgimento di 12 ragazzi, organizzati in tre gruppi, per concludersi entro giugno. Contemporaneamente a cura dell’assessorato al Welfare partirà l’allestimento della biblioteca con testi cartacei ed ebook. A luglio è prevista l’inaugurazione alla quale interverranno i rappresentanti della rete di Bari Social Book e decine di persone, adulti e minori, formate nell’ambito delle attività della rete.

In inverno, da ottobre a maggio, Bari Social Boat ospiterà un’attività mensile di promozione della lettura in porto, mentre in estate, da giugno a settembre, sarà impegnata in incontri e attività di promozione della lettura (letture ad alta voce, letture in kamishibai, raccontastorie e fabulazioni teatrali) proposti in navigazione lungo il litorale metropolitano. Inoltre, nell’ambito della terza edizione del Festival del libro sociale e di comunità, ospiterà autori e autrici, illustratori e illustratrici nel corso di incontri di presentazione di libri e momenti di lettura ad alta voce.

Le azioni previste stimoleranno la dimensione culturale, ludico – sportiva, di orientamento e sensibilizzazione. Sul piano strettamente culturale, saranno proposti programmi di avvicinamento alle storie narrate “sul” mare e “dal” mare, secondo il punto di vista di autori locali e internazionali. Il calendario delle attività prevede inoltre momenti narrativi, a terra e a mare, e pièce artistiche e musicali a tema con il coinvolgimento di artisti locali. La dimensione ludico-sportiva sarà promossa attraverso l’organizzazione d’incontri con personaggi e testimonial del mondo degli sport nautici, e con la partecipazione ad eventi e manifestazioni, in affiancamento a sportivi e team professionistici. Saranno organizzati, inoltre, calendari di mini crociere per piccoli gruppi sul litorale metropolitano.