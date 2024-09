A2A assume: come lavorare e fare carriera nel settore energetico

A2A è una delle aziende leader in Italia nel settore dell’energia e dell’ambiente, impegnata nella transizione ecologica del Paese. Fondata nel 2008 e con sede principale a Milano, A2A opera in diversi ambiti, come la produzione e distribuzione di energia, il ciclo integrato dei rifiuti e la gestione delle risorse idriche. Attualmente, A2A offre numerose opportunità di lavoro in tutto il territorio italiano. Se stai cercando una carriera in un’azienda innovativa e sostenibile, A2A potrebbe essere il luogo ideale per te.

Come candidarsi alle posizioni aperte in A2A

Per candidarsi a una posizione lavorativa in A2A, è necessario visitare la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale. Qui è possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura direttamente online. A2A offre un’ampia gamma di opportunità professionali in diverse aree aziendali, tra cui ingegneria, ambiente, amministrazione, finanza e IT. Le offerte sono rivolte a persone con diversi livelli di esperienza, dai neolaureati ai professionisti esperti.

Per esplorare le posizioni aperte e inviare la tua candidatura, puoi accedere alla sezione dedicata alle opportunità di lavoro sul sito di A2A.

Le principali aree di lavoro in A2A

A2A organizza il suo lavoro in diverse aree operative, ciascuna con specifici ruoli e competenze richieste. Le principali aree sono:

1. Area Mercato

In quest’area, l’azienda si occupa della vendita di energia elettrica e gas, offrendo opportunità di lavoro a chi ha competenze nel settore commerciale e nella gestione dei clienti. Tra i profili ricercati in quest’area ci sono ruoli come il Technical Sales Analyst a Genova e figure junior per lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica.

2. Area Generazione e Trading

Questa area riguarda la gestione degli impianti di generazione di energia e del trading. Qui sono richieste figure professionali come ingegneri e tecnici specializzati nella gestione e manutenzione degli impianti energetici.

3. Area Smart Infrastructures

Si occupa dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture del gruppo, come reti di distribuzione energetica e impianti di trattamento dei rifiuti. Le opportunità in quest’area includono ruoli tecnici come l’addetto impianto di termovalorizzazione a Brescia e operatori ecologici a Monza.

4. Area Ambiente

L’area ambiente è dedicata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, comprendendo attività di raccolta, smaltimento e recupero energetico. Questa area è fondamentale per i progetti di sostenibilità di A2A e offre ruoli come addetti alla manutenzione meccanica degli impianti e tecnici per il trattamento dei rifiuti.

5. Area Corporate

L’area corporate include le funzioni di supporto e gestione interna, come risorse umane, amministrazione e finanza. A2A cerca regolarmente professionisti in queste aree per aiutare nella gestione aziendale e nello sviluppo di politiche organizzative innovative.

Sedi principali di A2A

A2A ha sedi in diverse regioni italiane, con un focus principale su Lombardia, Piemonte e Campania. Le principali sedi operative sono:

Milano : sede centrale, dove si concentrano le attività amministrative e la gestione dell’energia.

: sede centrale, dove si concentrano le attività amministrative e la gestione dell’energia. Brescia : un’importante sede per le attività ambientali e di gestione dei rifiuti.

: un’importante sede per le attività ambientali e di gestione dei rifiuti. Napoli : sede operativa per i progetti di manutenzione meccanica.

: sede operativa per i progetti di manutenzione meccanica. Foggia: qui A2A cerca risorse per la gestione logistica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Profili professionali più richiesti

Le figure professionali più richieste in A2A includono:

Ingegneri : specializzati nella progettazione e gestione degli impianti energetici e delle infrastrutture.

: specializzati nella progettazione e gestione degli impianti energetici e delle infrastrutture. Tecnici ambientali : addetti al trattamento dei rifiuti, termovalorizzazione e gestione degli impianti ecologici.

: addetti al trattamento dei rifiuti, termovalorizzazione e gestione degli impianti ecologici. Commerciali : per lo sviluppo del mercato energetico e la gestione dei clienti.

: per lo sviluppo del mercato energetico e la gestione dei clienti. Esperti IT: per la gestione delle infrastrutture tecnologiche e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali.

Posizioni aperte attualmente

Attualmente, A2A ha diverse posizioni aperte in varie città italiane, tra cui:

Operai e Operatori ecologici a Monza Brianza.

e a Monza Brianza. Addetti al magazzino a Pavia.

a Pavia. Addetti alla manutenzione meccanica degli impianti a Napoli.

a Napoli. Geometri a Brescia.

Come presentare una candidatura efficace

A2A consiglia di personalizzare il proprio CV per adattarlo alle esigenze specifiche del ruolo per cui ci si candida. È importante dimostrare competenze tecniche e professionali in linea con la posizione e evidenziare l’interesse per i temi della sostenibilità e della transizione ecologica. Durante il colloquio, viene apprezzato un atteggiamento proattivo e collaborativo.

Riepilogo delle opportunità di lavoro in A2A

Posizioni aperte in numerose città italiane, tra cui Milano, Brescia, Napoli, Monza e Foggia.

Aree principali: energia, ambiente, infrastrutture smart, corporate e mercato.

Figure richieste: ingegneri, tecnici ambientali, commerciali, esperti IT.

Modalità di candidatura: online attraverso il sito ufficiale di A2A.

Se sei interessato a una carriera all’interno di A2A, non perdere l’opportunità di contribuire alla trasformazione ecologica e sostenibile dell’Italia!