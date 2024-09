Precariato in Italia nel 2024: numeri, cause e prospettive

Il fenomeno del precariato continua a essere uno dei temi centrali nel mercato del lavoro italiano. Nel 2024, il lavoro precario rappresenta una realtà consolidata che interessa molte categorie di lavoratori, con particolare incidenza sui giovani e sulle donne. Analizziamo insieme il significato del precariato, i dati più recenti, le cause principali e le prospettive future.

Cos’è il precariato?

Il precariato è una condizione lavorativa caratterizzata da contratti temporanei o atipici, che non offrono le tutele e i diritti di un contratto a tempo indeterminato. Questi lavoratori si trovano spesso in una situazione di instabilità economica, con poca certezza per il futuro. I contratti a termine, il part-time e i contratti interinali sono tra le forme di lavoro più comuni per i precari.

I numeri del precariato in Italia nel 2024

Secondo i dati forniti dall’ISTAT, nel primo trimestre del 2024, il numero di occupati a tempo determinato ha raggiunto livelli significativi. Gli occupati con contratti precari rappresentano una porzione importante del mercato del lavoro, con i giovani e le donne particolarmente colpiti.

Ecco alcuni dati chiave:

Occupati totali : oltre 23 milioni, di cui circa 3 milioni con contratti a tempo determinato.

: oltre 23 milioni, di cui circa con contratti a tempo determinato. Giovani (15-34 anni) : il 35% dei lavoratori sotto i 34 anni ha un contratto a termine.

: il 35% dei lavoratori sotto i 34 anni ha un contratto a termine. Donne: il precariato femminile è particolarmente elevato nei settori della sanità, dell’istruzione e dei servizi.

Tabella: Distribuzione dei lavoratori precari nel 2024

Categoria % di occupati precari Totale occupati 13% Giovani (15-34) 35% Donne 28% Settore servizi 40%



In flessione le assunzioni nel 2024

Le assunzioni nel settore privato nel primo semestre del 2024 hanno mostrato una lieve flessione rispetto allo stesso periodo del 2023, con un calo complessivo dell’1,6%. Di seguito i dati specifici per le diverse tipologie di contratti:

-11,2% assunzioni in apprendistato;

assunzioni in apprendistato; -5,3% contratti a tempo indeterminato;

contratti a tempo indeterminato; -4,2% contratti in somministrazione;

contratti in somministrazione; +0,9% contratti a tempo determinato;

contratti a tempo determinato; +0,5% stagionali;

stagionali; +5,6% contratti a chiamata o intermittente.

Il calo delle assunzioni ha colpito in particolare le aziende con oltre 100 dipendenti (-4%) e quelle da 16 a 99 dipendenti (-1,8%), mentre è rimasta sostanzialmente stabile la situazione nelle aziende con meno di 15 dipendenti (+0,7%).

In termini di tipologie orarie, il part-time ha registrato un leggero aumento nel caso dei contratti a termine, raggiungendo il 37% delle nuove assunzioni, mentre si è mantenuto stabile per i contratti a tempo indeterminato, intorno al 31%.

Le cause del precariato

Le cause principali del diffondersi del precariato in Italia sono diverse e complesse. Tra queste, possiamo individuare:

Flessibilità del mercato del lavoro : molte aziende scelgono di adottare contratti temporanei per ridurre i rischi associati a contratti a tempo indeterminato. Questo permette una maggiore agilità di fronte ai cambiamenti economici, ma penalizza la stabilità dei lavoratori.

: molte aziende scelgono di adottare contratti temporanei per ridurre i rischi associati a contratti a tempo indeterminato. Questo permette una maggiore agilità di fronte ai cambiamenti economici, ma penalizza la stabilità dei lavoratori. Digitalizzazione e innovazione tecnologica : settori come la gig economy hanno portato alla diffusione di lavori temporanei o a chiamata, che spesso non garantiscono tutele adeguate.

: settori come la gig economy hanno portato alla diffusione di lavori temporanei o a chiamata, che spesso non garantiscono tutele adeguate. Crisi economiche : gli effetti della pandemia da COVID-19 e delle successive crisi economiche hanno ulteriormente accentuato l’uso di contratti flessibili e temporanei.

: gli effetti della pandemia da COVID-19 e delle successive crisi economiche hanno ulteriormente accentuato l’uso di contratti flessibili e temporanei. Normative sul lavoro: nonostante riforme come il Jobs Act abbiano introdotto cambiamenti importanti, il mercato del lavoro italiano continua a privilegiare contratti flessibili e precari rispetto a quelli stabili.

Le categorie più colpite

Le categorie maggiormente colpite dal precariato sono:

Giovani : soprattutto coloro che sono appena entrati nel mondo del lavoro, spesso costretti ad accettare contratti a termine.

: soprattutto coloro che sono appena entrati nel mondo del lavoro, spesso costretti ad accettare contratti a termine. Donne : il tasso di precarietà femminile è più alto rispetto a quello maschile, specialmente in settori come l’istruzione, la sanità e i servizi.

: il tasso di precarietà femminile è più alto rispetto a quello maschile, specialmente in settori come l’istruzione, la sanità e i servizi. Lavoratori meno qualificati e migranti: spesso impiegati con contratti precari in settori come l’agricoltura, il turismo e la ristorazione.

Gli effetti del precariato

Il precariato ha numerosi effetti negativi sulla vita dei lavoratori e sul sistema economico in generale:

Incertezza economica : la mancanza di stabilità lavorativa rende difficile pianificare il futuro, con un impatto su consumi e investimenti familiari.

: la mancanza di stabilità lavorativa rende difficile pianificare il futuro, con un impatto su consumi e investimenti familiari. Salute mentale : l’insicurezza sul lavoro può provocare stress e ansia, con ripercussioni sulla salute mentale dei lavoratori.

: l’insicurezza sul lavoro può provocare stress e ansia, con ripercussioni sulla salute mentale dei lavoratori. Disuguaglianza sociale: il precariato contribuisce ad accentuare le disuguaglianze sociali, poiché chi ha un contratto stabile gode di maggiori diritti e tutele.

Soluzioni e prospettive future

Alcune delle soluzioni proposte per ridurre il fenomeno del precariato includono:

Incentivi per le assunzioni stabili : sgravi fiscali per le aziende che trasformano i contratti a tempo determinato in indeterminato.

: sgravi fiscali per le aziende che trasformano i contratti a tempo determinato in indeterminato. Politiche attive per il lavoro : investire nella formazione e nella riqualificazione professionale per migliorare l’occupabilità dei giovani e dei lavoratori meno qualificati.

: investire nella formazione e nella riqualificazione professionale per migliorare l’occupabilità dei giovani e dei lavoratori meno qualificati. Tutela dei lavoratori della gig economy: regolare i nuovi tipi di lavoro nati con la digitalizzazione per garantire maggiori diritti e tutele.

Il precariato in Italia è una sfida complessa che richiede un impegno congiunto da parte di istituzioni, aziende e lavoratori. Mentre il numero degli occupati continua a crescere, una parte significativa di questi lavoratori vive ancora in condizioni di precarietà.