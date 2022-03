Agenzia per la Coesione Territoriale: nuovi bandi per 175 esperti PON

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato nuovi avvisi per la formazione di una task force di esperti PON, in grado di fornire supporto specialistico nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale e del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane.

L’obiettivo sarà il potenziamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in vista degli interventi finanziati e resi disponibili dal Regolamento UE n. 2020/2221 attraverso risorse specialistiche assunte con contratti di lavoro autonomo (durata massima fino al 30 novembre 2029).

I neoassunti forniranno assistenza e supporto nei rispettivi PON allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACTEU).

Agenzia per la Coesione Territoriale: posti disponibili

In particolare, le figure selezionate saranno le seguenti:

121 professionalità di supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sull’asse 7, azione 7.1.1 e azione 7.2.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ;

professionalità di supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sull’asse 7, azione 7.1.1 e azione 7.2.1 del ; 54 professionalità di supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sull’asse 8 – operazione ADG8.1.1.b del PON Città Metropolitane 2014-2020.

I requisiti

Per poter partecipare ai bandi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o Ue e i soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di cause ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

possesso dei titoli di studio richiesti (laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in specifici ambiti);

esperienza professionale corrispondente al “Codice Avviso” per cui si presenta la candidatura.

I candidati devono, inoltre, avere una buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici in uso, della lingua inglese e una buona propensione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving.

Per maggiori dettagli sui requisiti specifici si rimanda alla lettura dei requisiti obbligatori inseriti all’interno del portale “In – Recruiting Agenzia” e dei rispettivi piani dei fabbisogni (All.1).

La selezione

L’iter selettivo si articolerà in due fasi:

la valutazione delle candidature/curriculum vitae (max 30 punti);

(max 30 punti); un colloquio individuale volto ad accertare il possesso delle competenze ed esperienze dichiarate in fase di candidatura (max 30 punti).

Le Commissioni in base agli esiti della valutazione delle candidature stileranno per ciascun Codice avviso, l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito, trasmettendolo ai Responsabili del Procedimento ai fini della convocazione a colloquio (il numero dei candidati ammessi al colloquio sarà pari al triplo delle posizioni richieste).

Al termine di questa fase saranno stilate le graduatorie finali (saranno inseriti in elenco solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 36).

Agenzia per la Coesione Territoriale: come candidarsi

Le candidature dovranno essere presentate tramite il portale “In – Recruiting Agenzia”, entro le ore 16 del 16 marzo 2022. Per poter effettuare l’accesso i candidati dovranno essere muniti di apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La propria candidatura potrà essere presentata per un solo Codice Avviso all’interno degli ambiti PON GOV, NUVEC, JTF e PON METRO e potrà essere aggiornata e/o modificata fino alla data di scadenza dei rispettivi bandi.

Eventuali richieste di chiarimento (FAQ) potranno essere formulate dai candidati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2022, tramite le seguenti caselle di posta elettronica distinte in base ai vari ambiti:

PON GOV : selezione_pongov@agenziacoesione.gov.it;

: selezione_pongov@agenziacoesione.gov.it; NUVEC : selezione_nuvec@agenziacoesione.gov.it;

: selezione_nuvec@agenziacoesione.gov.it; JTF : selezione_jtf@agenziacoesione.gov.it;

: selezione_jtf@agenziacoesione.gov.it; PON METRO: selezione_ponmetro@agenziacoesione.gov.it.

Per maggiori dettagli consulta i rispettivi bandi e piani dei fabbisogni formativi: