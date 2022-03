Concorso ordinario scuola, riaperti i termini per le discipline STEM

Con un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2022, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito la riapertura dei termini di partecipazione al concorso ordinario scuola per le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Ci si potrà candidare dalle ore 9.00 del 2 marzo e fino alle 23.59 del 15 marzo 2022. Per la partecipazione sarà richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna delle procedure per cui si concorre.

I posti in palio e le classi di concorso

I posti disponibili saranno in tutto 1685 e saranno suddivisi per regioni e classi di concorso secondo la tabella (All.1) allegata al decreto.

Il decreto, in particolare, riguarda le seguenti classi di concorso, in base a quanto previsto dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto sostegni bis):

A020 – Fisica;

A026 – Matematica;

A027 – Matematica e fisica;

A028 – Matematica e scienze;

A041– Scienze e tecnologie informatiche.

I requisiti

I requisiti di partecipazione saranno i seguenti:

Laurea (laurea completa dei CFU necessari per accedere alla classe di concorso richiesta secondo il DPR19/2016 e il DM 259/2017) + 24 CFU in materie psicopedagogiche e metodologie didattiche come indicato nel DM 616/2017;

Altri titoli di accesso saranno: l'abilitazione per la stessa classe di concorso richiesta, o l'abilitazione in altro grado di scuola (in questo caso senza i 24 CFU)

La selezione

L’iter selettivo si articolerà in:

una prova scritta digitale con 50 quesiti a risposta multipla;

una prova orale (preceduta da eventuale prova pratica per le classi di concorso che la richiedono);

la valutazione titoli.

Concorso scuola Stem: come candidarsi

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 599 del 21 aprile 2020, potranno presentare la domanda di partecipazione, entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, per via telematica tramite l’applicazione Piattaforma concorsi e procedure selettive, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)».

La domanda potrà essere presentata in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.