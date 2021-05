Ausiliari del traffico, concorso per 9 posti a a tempo indeterminato all’Atm di Trapani

Sarà possibile presentare le domande entro il 4 giugno

Gli operatori della mobilità verranno assunti full-time e a tempo indeterminato

La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli

È ancora possibile presentare la domanda per il secondo bando di concorso indetto dall’Azienda Trasporti e Mobilità (ATM) di Trapani per la selezione di 9 operatori delle mobilità a tempo indeterminato full-time (parametro 138 – area professionale 3 – CCNL Autoferrotranvieri).

L’operatore della mobilità si occuperà della vendita di titoli di sosta e di trasporto, di fornire assistenza e informazioni al pubblico sul servizio offerto e dovrà inoltre possedere conoscenze sulle procedure tecnico-amministrative, la manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione.

Requisiti generali

Per presentare la propria candidatura bisognerà possedere i seguenti requisiti:

avere un’età non inferiore ai 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

patente di guida autoveicoli categoria B in corso di validità;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con i requisiti indicati nei bandi;

godimento dei diritti civili e politici;

iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;

regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i soggetti obbligati);

assenza di condanne o pendenze penali, non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

assenza di destituzione o dispensa dal pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o Enti gestori di pubblici servizi; non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o Enti gestori di pubblici servizi a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o comunque, con mezzi fraudolenti;

godere di sana e robusta costituzione;

pagamento della tassa di concorso di 25 euro ;

; accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nei bandi.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo gli appositi modelli previsti dal bando e presentata in busta chiusa all’Ufficio Segreteria e Protocollo di ATM Spa Trapani al seguente indirizzo: ATM Spa Trapani, via Libica sn c/o Autoparco Comunale 91100 Trapani.

L’istanza potrà essere consegnata a mano, tramite raccomandata a/r delle Poste o mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12 del 4 giugno 2021.

Inoltre, per partecipare al concorso bisognerà allegare alla domanda anche le copie dei seguenti documenti:

carta di identità fronte retro in corso di validità;

patente di guida;

copia di qualsiasi documento idoneo per la valutazione dei titoli preferenziali.

Procedure di selezione

La procedura selettiva del concorso si baserà sulla valutazione dei titoli. Il punteggio titoli massimo attribuibile è pari a 10 (dieci), che sarà ripartito come segue:

Possesso di attestato/ idoneità di “Ausiliario del Traffico” e/o “Ausiliario della sosta” : 0,5 punti;

: 0,5 punti; Esperienza lavorativa (saranno prese in considerazione le esperienze lavorative in Amministrazioni Pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche in maniera non continuativa, esclusivamente maturata e comprovata, nella mansione di Ausiliario del Traffico e/o Ausiliario della Sosta): 1 punto per esperienza di almeno 12 anni;

(saranno prese in considerazione le esperienze lavorative in Amministrazioni Pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche in maniera non continuativa, esclusivamente maturata e comprovata, nella mansione di Ausiliario del Traffico e/o Ausiliario della Sosta): 1 punto per esperienza di almeno 12 anni; Conoscenza lingua straniera : 0,5 punti per certificazione di conoscenza di lingua straniera livello Base “A1” e “A2”; 1 punto per certificazione di conoscenza di lingua straniera livello Intermedio “B1” o “B2” o superiore; 2 punti per conoscenza di una seconda lingua straniera con certificazione di qualsiasi livello se già in possesso di certificazione di conoscenza di lingua straniera di livello Intermedio “B1” o “B2” o superiore;

: 0,5 punti per certificazione di conoscenza di lingua straniera livello Base “A1” e “A2”; 1 punto per certificazione di conoscenza di lingua straniera livello Intermedio “B1” o “B2” o superiore; 2 punti per conoscenza di una seconda lingua straniera con certificazione di qualsiasi livello se già in possesso di certificazione di conoscenza di lingua straniera di livello Intermedio “B1” o “B2” o superiore; Conoscenza e utilizzo del computer : 0,5 punti per Certificazione “Base” ECDL “European Computer Driving Licence”; 1 punto per Certificazione “Standard” ECDL “European Computer Driving Licence”; 2 punti per Certificazione “Full Standard” (da gennaio 2020 sostituita da ICDL Full standard);

: 0,5 punti per Certificazione “Base” ECDL “European Computer Driving Licence”; 1 punto per Certificazione “Standard” ECDL “European Computer Driving Licence”; 2 punti per Certificazione “Full Standard” (da gennaio 2020 sostituita da ICDL Full standard); Formazione scolastica : 1 punto per diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 2 punti per diploma di laurea triennale; 2,5 punti per diploma di laurea magistrale

: 1 punto per diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 2 punti per diploma di laurea triennale; 2,5 punti per diploma di laurea magistrale Età del candidato : 1 punto fino ad anni 30 (compiuti entro la data di scadenza del presente avviso); 0,5 punti fino ad anni 40 (compiuti entro la data di scadenza del presente avviso);

: 1 punto fino ad anni 30 (compiuti entro la data di scadenza del presente avviso); 0,5 punti fino ad anni 40 (compiuti entro la data di scadenza del presente avviso); Possesso patente A: 1 punto per possesso di patente A, a nulla rilevando la tipologia.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.