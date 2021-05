Scienze della Vita, proposta per la creazione di un hub in Puglia

Si tratta del progetto “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”

Già creato il Tecnopolo Puglia per la Medicina di Precisione

Coinvolti diversi soggetti istituzionali e scientifici

La Regione Puglia si candida come capofila del progetto “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” per la creazione di un hub HUB delle Scienze della Vita.

La Giunta inoltre ha nominato, quale coordinatore della proposta progettuale, Felice Ungaro, autorizzandolo a sottoscrivere, per conto della Regione Puglia, il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, compresi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.

La Regione Puglia ha già creato, in questa ottica, il Tecnopolo Puglia per la Medicina di Precisione con una dotazione complessiva da parte della Regione Puglia di 28 milioni di euro nel periodo 2018-2023. A fondare il polo sono stati, oltre la Regione, anche l’Istituto di Nanotecnologia del CNR (CNR Nanotec) di Lecce, Università di Bari con il Centro di malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale (CMNDG) presso l’Ospedale “G. Panico” di Tricase, l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari (Onco Bari).

I soggetti coinvolti

Nel progetto sono coinvolti la Regione Puglia per il tramite della Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” insieme con Direzione Amministrativa del Gabinetto, per supportare le attività amministrative, finanziarie e contabili; Direzione Amministrativa dell’ ARESS Puglia, per supportare le attività amministrative, finanziarie, contabili, tecnico e scientifiche; Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tuttiSezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, per supportare le attività amministrative, tecnico e scientifiche; Università del Salento (con il supporto di CNR/Nanotec/Dhitech); Università degli Studi di Bari Aldo Moro (con il supporto dell’Azienda Ospedaliera G. Panico); IRCCS “Giovanni Paolo II” Bari; IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza; IRCCS “De Bellis” Castellana Grotte; Fondazione Policlinico Gemelli; Istituto Italiano di Tecnologia; IRCCS Bambino Gesù; HBIO (Soggetto Terzo); CIHEAM Bari (Soggetto Terzo).