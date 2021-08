Basilicata, concorsi nella sanità: assunzioni per 142 infermieri e 23 amministrativi

Le nuove assunzioni per laureati e diplomati daranno nuova linfa al sistema sanitario regionale

Le candidature per i tre concorsi potranno essere presentate entro il 5 settembre

Per l’Assessore alla Salute Leone “il lavoro fatto in questi due anni vede finalmente i suoi frutti”

Concorsi nella sanità in Basilicata: saranno in totale 165 i posti messi a bando dalle Aziende e dagli enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata per rafforzare il sistema sanitario lucano con le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di 142 infermieri e 23 figure tra collaboratori e assistenti amministrativi.

In base ai tre bandi emanati, disponibili online sul sito https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it/, i posti saranno così ripartiti:

n. 50 infermieri da inserire all’interno dell’Azienda sanitaria di Potenza;

n. 32 infermieri da inserire all’interno dell’Azienda sanitaria di Matera;

n. 60 infermieri da inserire all’interno dell’Aor San Carlo di Potenza;

n. 6 assistenti amministrativi da inserire all’interno dell’Azienda sanitaria di Potenza;

n. 17 collaboratori amministrativo-professionali da inserire all’interno dell’Azienda sanitaria di Potenza.

Concorsi nella sanità in Basilicata: requisiti generali

Per partecipare al concorso sarà necessario il possesso di:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o condanne che possano determinare il licenziamento in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

aver assolto agli obblighi di leva;

idoneità fisica all’impiego.

Concorsi nella sanità in Basilicata: requisiti specifici

Concorso Infermieri

Per la partecipazione al concorso sarà necessario:

possedere l’iscrizione ad un Albo Professionale in Italia o in un Paese UE;

possedere un diploma di laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 502/1992 ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

possedere Laurea/Diploma/Attestato conseguito all’ESTERO e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

possedere una Laurea/Diploma/Attestato conseguito presso un ISTITUTO PRIVATO riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Concorso Collaboratore amministrativo

Per la partecipazione al concorso sarà necessario:

Laurea triennale ex D.M. 509/99;

o possedere un Diploma conseguito all’ESTERO e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

o possedere una Laurea triennale ex D.M. 270/04;

o possedere una laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti secondo l’ordinamento previgente al DM n. 509/1999, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale equiparata ad esse ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 (in G.U. 7 ottobre 2009 n. 233)

Concorso Assistente amministrativo

Per la partecipazione al concorso sarà necessario:

possedere un Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di durata quinquennale;

possedere un Diploma conseguito all’ESTERO e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

Le selezioni

Tutti e tre i concorsi si articoleranno in:

un’eventuale prova preselettiva;

una valutazione dei titoli;

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

Concorsi nella sanità in Basilicata: come candidarsi

Sarà possibile inviare la propria candidatura tramite procedura telematica, accedendo all’indirizzo https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo online secondo le istruzioni riportate nell’All. 1, parte integrante di ciascun bando. La procedura informatica per la presentazione delle domande scadrà entro le ore 23:59:59 del 5 settembre 2021.

È prevista una tassa di partecipazione di € 10.00 da versare su C/C Bancario intestato A.S.L. di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – Sede di Potenza secondo le istruzioni contenute nei rispettivi bandi.

L’obiettivo: “Migliorare l’offerta sanitaria in Basilicata”

Sui concorsi l’assessore alla Salute, Rocco Leone afferma in una nota: “Prosegue il nostro impegno per riformare in maniera sostanziale la Sanità in Basilicata. Dopo le decine di posizioni aperte per il personale medico, adesso sono aperte ben 142 posizioni da Infermiere – Collaboratore professionale sanitario (cat. D), 6 posti da Assistente Amministrativo (Cat. C) e 17 posti da Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D). Si tratta di una notizia attesa da tanti anni e resa possibile grazie alla scelta lungimirante adottata dalla dgr 53 del 4 febbraio 2021 sui concorsi unici regionali”.

L’assessore ha poi aggiunto: “Nessuna riforma del sistema sanitario regionale può funzionare senza l’immissione in ruolo di nuovo personale medico, sanitario e amministrativo ed è quello che stiamo perseguendo. Il lavoro fatto in questi due anni vede finalmente i suoi frutti, coerentemente con quanto abbiamo detto e in ossequio a quanto richiesto dai lucani. Si tratta anche di importanti opportunità di lavoro, soprattutto per i più giovani, in un momento di grande difficoltà a causa della pandemia che stiamo purtroppo ancora affrontando. L’obiettivo da qui a fine anno è ambizioso e contiamo di proseguire con il percorso dei concorsi unici regionali per migliorare davvero l’offerta sanitaria in Basilicata”.

Tutti i dettagli sui tre bandi sono disponibili qui.

