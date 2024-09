Bluvacanze opportunità lavorative: profili ricercati e candidatura

Bluvacanze è uno dei principali protagonisti del settore turistico italiano, con una forte presenza su tutto il territorio nazionale e all’estero. Parte del gruppo MSC Cruises, Bluvacanze si occupa principalmente di distribuzione turistica attraverso le agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, mentre Cisalpina Tours gestisce il business travel e l’organizzazione di eventi aziendali. Attualmente, la società è alla ricerca di diverse figure professionali per ampliare il proprio team, offrendo opportunità sia per profili esperti che per giovani alla ricerca di un primo impiego.

Bluvacanze: una panoramica dell’azienda

Bluvacanze opera con oltre 300 agenzie di proprietà e altre 600 affiliate in Italia e all’estero, rendendola una delle reti di distribuzione turistica più estese nel Paese. Con sedi principali a Milano, Roma, Torino, Padova e Napoli, la società ha recentemente intensificato le sue operazioni all’estero, con uffici a New York, Parigi, Londra e altre importanti città globali.

Profili professionali ricercati da Bluvacanze

In un’ottica di espansione e innovazione, Bluvacanze ha avviato un piano di assunzioni per coprire diverse posizioni in tutto il Paese, con particolare focus sulle regioni del Sud Italia. Le figure più ricercate sono:

1. Agenti di viaggio

Bluvacanze sta cercando agenti di viaggio per le sue agenzie retail leisure e per il business travel. Questi professionisti si occuperanno di gestire la consulenza turistica e assistere i clienti nella scelta dei pacchetti di viaggio. La formazione è garantita attraverso percorsi specifici, ideali anche per chi non ha esperienza nel settore.

2. Tecnici informatici e specialisti CRM

La crescente digitalizzazione ha portato l’azienda a cercare tecnici specializzati in IT, in particolare esperti di CRM Salesforce, sicurezza informatica e strumenti di prenotazione. Queste figure saranno inserite prevalentemente nella sede centrale di Milano.

3. Addetti al marketing digitale

Con l’aumento della concorrenza nel settore turistico, Bluvacanze punta su una forte presenza digitale. La società è quindi alla ricerca di esperti di marketing digitale, che possano sviluppare strategie per attrarre nuovi clienti e promuovere le offerte di viaggio tramite canali online e social media.

4. Content creator per TikTok

Un’opportunità originale riguarda la ricerca di TikToker da inserire come content creator. Bluvacanze cerca influencer che raccontino le proprie esperienze di viaggio attraverso video creativi, in un progetto chiamato Blupeople. Questi creatori avranno l’opportunità di viaggiare in destinazioni esotiche e produrre contenuti social direttamente da quelle mete.

Requisiti e percorsi di carriera in Bluvacanze

Bluvacanze è aperta a candidati con diversi livelli di esperienza. Per posizioni come quelle di agenti di viaggio, è richiesta una formazione nel settore turistico o esperienza pregressa in agenzie di viaggio. I requisiti principali includono:

Diploma o laurea (a seconda del ruolo);

(a seconda del ruolo); Esperienza nel settore turistico per profili senior;

per profili senior; Capacità di utilizzo dei sistemi informatici di prenotazione ;

; Passione per il turismo e per la consulenza.

Per i giovani senza esperienza, l’azienda offre un programma formativo biennale, volto a inserire i nuovi assunti nel mondo del travel management e a fornire competenze tecniche e professionali specifiche.

Sedi di lavoro

Le posizioni aperte sono distribuite tra le sedi di Milano, Napoli, Roma, Torino e altre città italiane. Tuttavia, le assunzioni più recenti riguardano principalmente le regioni del Sud Italia, con opportunità di lavoro presso le agenzie di Catania, Palermo, Bari e altre importanti località turistiche.

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte in Bluvacanze, gli interessati devono visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda, dove possono trovare un form da compilare con i propri dati e il CV. In alternativa, alcune posizioni prevedono l’invio di candidature via email.

Inoltre, è possibile monitorare le nuove offerte di lavoro attraverso i canali social di Bluvacanze, o iscrivendosi alla loro newsletter per ricevere aggiornamenti sulle opportunità di carriera.

Bluvacanze offre un’ampia gamma di opportunità lavorative, soprattutto per chi desidera inserirsi nel mondo del turismo o ampliare le proprie competenze digitali e di marketing. Con una forte presenza nazionale e internazionale, l’azienda continua a investire in talenti per sostenere la sua crescita e affrontare le nuove sfide del settore.

Per ulteriori dettagli sulle posizioni aperte e sulle modalità di candidatura, è possibile visitare il sito ufficiale di Bluvacanze.