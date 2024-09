Intesa Sanpaolo propone nuove assunzioni per la banca digitale

Intesa Sanpaolo continua a crescere e ad espandere i suoi servizi, offrendo nuove opportunità di lavoro, in particolare per le categorie protette. Le posizioni aperte si concentrano sul settore della banca digitale, un comparto in forte espansione e cruciale per il futuro dell’azienda.

Intesa Sanpaolo e l’innovazione della banca digitale

Negli ultimi anni, Intesa Sanpaolo ha puntato con decisione sulla digitalizzazione, trasformando i suoi servizi bancari tradizionali per rispondere alle nuove esigenze dei clienti. L’introduzione della filiale digitale è una delle innovazioni principali. Grazie a questo servizio, i clienti possono accedere a consulenze e servizi bancari direttamente online, attraverso chat, videochiamate o telefono. Per garantire la qualità di questi servizi, Intesa Sanpaolo ricerca nuove figure professionali, tra cui il gestore di filiale digitale.

Il ruolo del gestore di filiale digitale

Il gestore di filiale digitale svolge funzioni simili a quelle delle filiali tradizionali, ma con un focus sui canali digitali. Tra i compiti principali troviamo:

Offrire consulenza su prodotti bancari, finanziari e assicurativi.

Fornire assistenza via telefono, chat e videochiamata.

Risolvere problematiche segnalate dai clienti, proponendo soluzioni personalizzate.

Opportunità di lavoro: sedi e requisiti

Le nuove assunzioni per la banca digitale di Intesa Sanpaolo sono rivolte in particolare a chi appartiene alle categorie protette, come indicato dalla Legge 68/99. Le sedi di lavoro attualmente disponibili si trovano in tre regioni italiane:

Bari in Puglia

in Puglia Cagliari in Sardegna

in Sardegna Lucca in Toscana

Requisiti richiesti per il ruolo

I candidati ideali devono possedere specifiche competenze tecniche e relazionali. Tra i requisiti principali vi sono:

Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in ambito economico o finanziario. Anche titoli umanistici possono essere considerati se accompagnati da esperienza nel customer care.

Capacità di gestire la relazione con il cliente e di sviluppare soluzioni commerciali.

Ottima padronanza delle tecnologie digitali.

Proattività e spiccate capacità organizzative.

Un’attenzione particolare per le categorie protette

Intesa Sanpaolo dimostra un impegno costante nel garantire pari opportunità di accesso al lavoro per le categorie protette, seguendo quanto stabilito dalla Legge 68/99. Questa legge impone alle aziende di assumere una quota di lavoratori appartenenti a queste categorie, con l’obiettivo di favorire l’integrazione lavorativa di persone con disabilità e di altre categorie svantaggiate.

L’azienda, oltre a rispettare le disposizioni normative, promuove attivamente l’inclusione, offrendo posizioni lavorative adatte alle esigenze dei singoli e garantendo percorsi di crescita professionale su misura. Le opportunità nel settore della banca digitale si presentano come un’occasione ideale per chi desidera entrare a far parte di una realtà dinamica e in continua evoluzione, con ruoli che possono essere gestiti anche da remoto o con orari flessibili.

Come candidarsi alle offerte di Intesa Sanpaolo

Per chi è interessato a entrare in Intesa Sanpaolo e ricoprire uno dei ruoli aperti nella banca digitale, la candidatura deve essere inoltrata attraverso il sito web ufficiale nella sezione carriere. Il processo è semplice e intuitivo: basta selezionare l’annuncio corrispondente e inviare il proprio curriculum.

La selezione viene condotta attraverso colloqui e test specifici, volti a valutare le competenze tecniche e relazionali del candidato. È importante prepararsi adeguatamente e presentare un CV che metta in evidenza le esperienze e le competenze in ambito commerciale e tecnologico.

Altre posizioni aperte

Oltre alle opportunità per le categorie protette nel settore della banca digitale, Intesa Sanpaolo offre numerose altre posizioni, sia nel contesto nazionale che internazionale. L’azienda, leader in Italia e presente in oltre 40 paesi, offre una vasta gamma di opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore bancario.

L’importanza della digitalizzazione in Intesa Sanpaolo

Il progetto di digitalizzazione di Intesa Sanpaolo rappresenta una risposta alle nuove sfide poste dal mercato finanziario moderno. La crescente domanda di servizi bancari online ha spinto la banca a investire fortemente nella tecnologia, creando un ecosistema che integra i servizi tradizionali con quelli digitali.

Questo cambiamento rappresenta non solo un’opportunità per i clienti, che possono accedere ai servizi bancari in modo più semplice e immediato, ma anche per i lavoratori, che possono inserirsi in un contesto innovativo e in continua crescita.

Le nuove assunzioni per la banca digitale di Intesa Sanpaolo sono un’opportunità straordinaria per chi appartiene alle categorie protette e desidera intraprendere una carriera in un’azienda leader del settore. Con una forte attenzione all’inclusività e all’innovazione, Intesa Sanpaolo rappresenta un contesto ideale per chi desidera coniugare sviluppo professionale e crescita personale. Le posizioni aperte nel settore digitale, unite alla possibilità di lavorare in diverse città italiane, rendono questa offerta particolarmente interessante per i candidati di tutto il territorio nazionale.