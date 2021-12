Comune di Milazzo, incarichi esterni per 14 assistenti sociali

Il Comune di Milazzo (Messina) ha pubblicato un nuovo bando per il conferimento di incarichi libero professionali a 14 Assistenti sociali.

Gli incarichi esterni serviranno a realizzare le azioni del Piano di attuazione locale (PAL) a valere sul Fondo povertà 2018 e 2019 e sul Piano di zona 2013-2015.

In particolare, il lavoro riguarderà i beneficiari delle misure di sostegno alla povertà (REI e RDC) presso i comuni del Distretto socio sanitario 27 della Provincia di Messina, di cui il Comune di Milazzo è ente capofila, con l’obiettivo di realizzare progetti individualizzati di inclusione sociale e lavorativa (Patti per l’Inclusione Sociale).

Gli incarichi partiranno da gennaio 2022 e potranno avere una durata variabile tra le 48 e le 105 settimane, per un impegno orario che andrà dalle 12 alle 24 ore settimanali.

Le attività

Le attività si svolgeranno in contesti particolarmente fragili a contatto con situazioni di disagio sociale e povertà che richiederanno una buona autonomia e capacità di analisi dei bisogni, di coordinamento dei gruppi di lavoro e di interazione con culture straniere.

Nello specifico le attività da svolgere saranno le seguenti:

Segretariato sociale (attività di informazione e orientamento rivolte alla cittadinanza sui servizi di rilevanza sociale, sulle risorse disponibili sul territorio e sulle modalità per accedervi);

(attività di informazione e orientamento rivolte alla cittadinanza sui servizi di rilevanza sociale, sulle risorse disponibili sul territorio e sulle modalità per accedervi); Segretariato psico-sociale (attività di supporto psico-sociale per le persone e i nuclei familiari in stato di bisogno);

(attività di supporto psico-sociale per le persone e i nuclei familiari in stato di bisogno); Supporto per l’accesso ai servizi (attività di informazione e orientamento sull’accesso ai servizi e agevolazioni erogati dalla Comunità e da soggetti esterni);

(attività di informazione e orientamento sull’accesso ai servizi e agevolazioni erogati dalla Comunità e da soggetti esterni); Interventi di tutela (interventi complessi realizzati con il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria).

I requisiti

Per partecipare al bando sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di Stato membro UE o cittadinanza di Stato terzo (purché, in questo ultimo caso, venga rispettata una delle seguenti condizioni: essere familiari di cittadini UE e avere la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; avere la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere la titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

godimento dei diritti civili e politici (requisito da possedere anche negli Stati di provenienza e appartenenza, per i cittadini stranieri);

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

non aver riportato condanne penali definitive e/o non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di altri provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che impediscano l’accesso al rapporto di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità con il servizio da prestare presso i Comuni del Distretto 27;

diploma di Assistente sociale convalidato ai sensi del DPR 14 del 1987 o diploma di laurea triennale di Assistente sociale o laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento per l’accesso alla professione;

iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali, sezione A o B;

esperienza lavorativa documentata con la qualifica di Assistente sociale svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore (a seguito di affidamenti da parte di enti pubblici, anche in rapporto di convenzione), in servizi e progetti di inclusione sociale rivolti a soggetti e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale e/o espletamento di servizio sociale professionale.

Le selezioni

L’iter selettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli;

colloquio.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune di Milazzo tramite domanda in carta libera, utilizzando gli appositi allegati messi a disposizione dal Comune (Allegato 1 Modello di domanda – Allegato 2 Dichiarazione sulla veridicità dei contenuti relativamente al curriculum formativo e professionale in formato europeo) e indirizzata al Protocollo Generale del Comune di Milazzo, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito web del Comune di Milazzo.