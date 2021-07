Concorsi, l’Inapp seleziona 6 funzionari amministrativi a tempo indeterminato

I funzionari amministrativi saranno assunti presso la sede di Roma

Un’interessante opportunità per i laureati in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche

Previste un’eventuale prova preselettiva, la valutazione dei titoli, una test scritto e una prova orale

L’INAPP, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021 (sezione Concorsi ed esami n. 53), per il reclutamento di 6 funzionari di amministrazione.

I funzionari saranno assunti a tempo pieno e indeterminato (V livello professionale, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018) nella sede di Roma e saranno così suddivisi:

n. 1 unità nell’area “Trattamento economico e giuridico del personale” (Profilo A);

n. 2 unità nell’area “Procedure di evidenza pubblica e contrattualistica pubblica” (Profilo B);

n. 1 unità nell’area “Gestione banche dati statistiche” (Profilo C);

n. 1 unità nell’area “Progetti e bandi competitivi” (Profilo D).

Cos’è l’Inapp

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), nato il 1° dicembre 2016 dalla trasformazione dell’ISFOL, è un ente pubblico di ricerca, che si occupa dell’analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro.

Fa parte del sistema statistico nazionale insieme all’Istat e il suo principale scopo è quello di contribuire allo sviluppo scientifico, economico e sociale dell’Italia fornendo utili strumenti ai policy makers per compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte.

Requisiti generali

Per partecipare al concorso sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di Stato membro UE o cittadinanza di Stato terzo nei casi ammessi dalla normativa vigente (ovvero familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente oppure, per i non familiari di cittadini UE, titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo);

età non inferiore a 18 anni;

possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Economia o Scienze politiche o di laurea triennale in una delle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

aver maturato esperienza professionale e lavorativa, per almeno 2 anni, presso enti pubblici di ricerca, PA o privati, con rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, pertinente e coerente rispetto ai temi e alle attività dell’area concorsuale prescelta tra quelle sopra indicate;

adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività previste dal ruolo e, solo per l’area Gestione banche dati statistiche, adeguata conoscenza di software di elaborazione statistica in relazione alle attività da svolgere;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985).

Modalità di selezione

Le selezioni consisteranno in:

un’eventuale prova preselettiva , ovvero un test a risposta multipla di 60 minuti con 40 quesiti (20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 volti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale);

, ovvero un test a risposta multipla di 60 minuti con 40 quesiti (20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 volti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale); una valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali (verranno presi considerazione i titoli indicati nel cv);

di studio e dei titoli professionali (verranno presi considerazione i titoli indicati nel cv); una prova scritta , ovvero un test di 60 minuti, articolato in 10 domande a scelta multipla (7 su aspetti teorici riguardanti le materie oggetto d’esame e 3 quesiti pratici relativi all’area concorsuale prescelta);

, ovvero un test di 60 minuti, articolato in 10 domande a scelta multipla (7 su aspetti teorici riguardanti le materie oggetto d’esame e 3 quesiti pratici relativi all’area concorsuale prescelta); una prova orale, ovvero un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie oggetto d’esame in funzione dell’area concorsuale prescelta. Verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (mediante esercizi di lettura e traduzione di un testo e mediante conversazione).

Gli argomenti della prova scritta e orale

Profilo A

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale);

(con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale); Diritto del Lavoro e Previdenziale (con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego);

(con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego); Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato);

(con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato); Contabilità di Stato (con particolare riferimento alla gestione del bilancio e dei controlli);

(con particolare riferimento alla gestione del bilancio e dei controlli); Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettiva vigente applicabile ai medesimi enti).

Profilo B

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale);

(con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale); Diritto Amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici);

(con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici); Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato);

(con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato); Diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione);

(con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione); Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettiva vigente applicabile ai medesimi enti).

Profilo C

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale);

(con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale); Normativa generale, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dei dati personali ;

; Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato);

(con particolare riferimento alle fonti del diritto e all’ordinamento dello Stato); Normativa speciale di settore per la gestione delle banche dati statistiche ;

; Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettiva vigente applicabile ai medesimi enti).

Profilo D

Diritto Civile (con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale);

(con particolare riferimento alla parte dedicata alle Obbligazioni e ai Contratti in generale); Diritto Costituzionale (con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all’ordinamento dello Stato);

(con particolare riferimento alle fonti del diritto ed all’ordinamento dello Stato); Diritto dell’Unione Europea (con particolare riferimento agli atti delle istituzioni comunitarie ed alla loro rilevanza nell’ordinamento nazionale, nonché all’organizzazione dell’Unione Europea);

(con particolare riferimento agli atti delle istituzioni comunitarie ed alla loro rilevanza nell’ordinamento nazionale, nonché all’organizzazione dell’Unione Europea); Profili di regolamentazione dei programmi comunitari di finanziamento delle politiche del lavoro e della formazione ;

; Disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca (Legge n. 70 del 1975; D.Lgs. n. 218/2016; contrattazione collettiva vigente applicabile ai medesimi enti).

Come partecipare

Le domande di partecipazione al concorso presentate in formato pdf dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 5 agosto 2021 tramite PEC nominativa all’indirizzo PEC dell’INAPP direzionepersonaleinapp@pec.it.

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda dovrà essere allegata una copia fronte-retro di un documento di identità del candidato in corso di validità, anch’essa datata e sottoscritta.

Alla domanda di partecipazione, e sempre attraverso PEC, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo (convertito in“pdf”), datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. I titoli riportati nel curriculum vitae costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando di concorso disponibile all’interno del sito INAPP.