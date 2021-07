I conducenti saranno assunti a Catania con un contratto part-time verticale

Necessari il diploma, la patente di guida D e almeno un anno di esperienza

La selezione si baserà su una valutazione per titoli e un’eventuale prova preselettiva

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha indetto un bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, sezione Concorsi ed esami n. 52), per il reclutamento di 8 Operatori di esercizio presso la Ferrovia Circumetnea, nella Provincia di Catania.

I candidati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato part-time verticale (III area professionale, area operativa Esercizio, CCNL Autoferrotranvieri).

Degli 8 posti messi a bando, 4 saranno riservati in via prioritaria al personale di ruolo di FCE.

L’operatore di esercizio

Secondo il CCNL Autoferrotranvieri gli operatori di esercizio sono lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.

Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.

Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso saranno necessari:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

patente di guida D o superiore e Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto passeggeri in corso di validità;

aver maturato, entro la data di scadenza bel bando, almeno 12 mesi di esperienza professionale con mansione di Conducente di autobus per il trasporto persone, in qualità di dipendente presso aziende pubbliche o private;

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di Stato UE o di Stato terzo (in quest’ultimo caso, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di diritto di soggiorno);

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tali obblighi);

inesistenza di condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione e/o procedimenti penali pendenti che impediscano l’instaurazione di rapporti di lavoro con la PA;

inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una PA.

Le selezioni avverranno tramite lo svolgimento di un’eventuale prova preselettiva (nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso fossero più di 100) e nella valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Modalità di selezione

Le selezioni prevederanno:

un’ eventuale prova preselettiva (questionario di 60 domande da svolgere in 60 minuti per via telematica);

(questionario di 60 domande da svolgere in 60 minuti per via telematica); una valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali.

Al termine delle procedure concorsuali verrà stilata una graduatoria finale che avrà una validità pari a due anni.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per via telematica, compilando il modulo elettronico disponibile sulla piattaforma concorsi Ferrovia Circumetnea https://circumetnea.concorsi-pubblici.online, previa registrazione del candidato al sistema.

Il termine ultimo per presentare le proprie candidature sarà il 2 agosto 2021.

Per poter presentare l’istanza il candidato dovrà essere munito di apposita identità digitale SPID e PEC nominativa.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.