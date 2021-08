Concorsi Miur: un bando per 304 funzionari a tempo indeterminato

Si ricercano funzionari amministrativi, informatici, gestionali e per la comunicazione

La selezione prevederà un’eventuale prova preselettiva, una prova scritta e orale

Il termine ultimo per presentare la candidatura sarà il 27 agosto

Il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 304 funzionari non dirigenziali a tempo indeterminato (Area funzionale III, posizione economica F1). Ecco le figure ricercate:

n. 255 unità per il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (cod. 01);

(cod. 01); n. 7 unità per il profilo di funzionario socio – organizzativo – gestionale (cod. 02);

(cod. 02); n. 7 unità per il profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione (cod. 03);

(cod. 03); n. 35 unità per il profilo di funzionario informatico – statistico (cod. 04).

I posti disponibili saranno ripartiti tra le diverse regioni e la sede centrale del Ministero e potranno essere elevati a 648 in base alle esigenze del MIUR.

Concorsi Miur: i requisiti generali

Al concorso potranno partecipare i candidati in possesso di:

laurea triennale o magistrale pertinente con il profilo per cui si presenta la candidatura;

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità allo svolgimento delle mansioni relative alla posizione da ricoprire;

un’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Non potranno essere ammessi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, siano stati licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale o abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Concorsi Miur: procedure selettive

Il concorso si articolerà in tre distinte fasi:

eventuale prova preselettiva (sulla base del numero di iscritti) su quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale;

(sulla base del numero di iscritti) su quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale; prova scritta , untesta risposta multipla su argomenti differenziati in base al profilo per cui ci si è candidati);

, untesta risposta multipla su argomenti differenziati in base al profilo per cui ci si è candidati); prova orale che consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione ai concorsi Miur potrà essere inviata per via telematica tramite identità digitale (SPID) compilando il modulo elettronico disponibile al seguente indirizzo https://reclutamento.istruzione.it/ entro le ore 18:00 del 27/08/2021.

Per poter partecipare al bando sarà necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando.