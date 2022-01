Nuovi concorsi Ripam per il 2022: continuano, infatti, le selezioni nel pubblico impiego, sia per laureati che diplomati. Sono stati, infatti, emanati tre nuovi bandi Ripam per il reclutamento di:

n. 2293 unità di personale non dirigenziale (con diploma) da destinare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura dello Stato;

unità di personale non dirigenziale (con diploma) da destinare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura dello Stato; n. 300 unità di personale non dirigenziale (con laurea) da destinare al MEF (Ministero dell’Economia e delle finanze);

unità di personale non dirigenziale (con laurea) da destinare al MEF (Ministero dell’Economia e delle finanze); n. 225 unità di personale non dirigenziale (con laurea) da destinare al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Anche questi tre bandi come gli avvisi passati seguiranno le nuove regole dei concorsi pubblici secondo le procedure fast track, volute dal Ministro Brunetta e dal Ministro Carfagna per selezioni più rapide, digitali e semplificate.

Concorsi Ripam, 2293 posti per diplomati

Questo bando servirà a coprire n. 2293 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3), che saranno così ripartiti:

n. 1.250 operatori amministrativi / assistenti amministrativi / assistenti amministrativi gestionali (Codice AMM), di cui 100 al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2); n. 756 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 334 al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 60 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

(Codice AMM), di cui 100 al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2); n. 756 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 334 al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 60 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2); n. 464 assistenti di settore scientifico tecnologico / operatori amministrativi informatici / assistenti informatici (Codice INF) , di cui n. 20 alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3); n. 56 al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2); n. 268 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

, di cui n. 20 alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3); n. 56 al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2); n. 268 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2); n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2); n. 579 assistenti amministrativi contabili / operatori amministrativi contabili / assistenti economico-finanziari (Codice ECO), di cui n. 80 alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3); n. 274 al Ministero dell’economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2), come da ALLEGATO 1 (Pdf 2 Mb); n. 205 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 20 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Oltre ai requisiti generali per poter partecipare al bando è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado.

Concorso Ripam 300 funzionari MEF

Questo concorso servirà a coprire 300 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (area III, posizione economica F1) così ripartiti:

n. 200 collaboratori amministrativo-contabili (Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato presso varie sedi, indicate nell’All.1 del bando;

da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato presso varie sedi, indicate nell’All.1 del bando; n. 60 collaboratori tributari (Codice TRIB) da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, presso varie sedi, indicate nell’All.1 del bando;

da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, presso varie sedi, indicate nell’All.1 del bando; n. 40 collaboratori amministrativi (Codice AMM) da destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi presso la sede di Roma.

Oltre ai requisiti generali per poter partecipare al bando è necessario il possesso di specifici titoli di studio (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale) indicati all’interno del bando.

Concorso Ripam 225 funzionari MISE

Questo concorso servirà a coprire 225 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (area III, posizione economica F1) così suddivisi:

n. 120 Funzionari Tecnici delle Telecomunicazioni (Codice TELE) in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione (60 da destinare prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico);

in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione (60 da destinare prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico); n. 45 Funzionari Informatici (Codice INF) in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica;

in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; n. 50 Funzionari Tecnici (Codice ING) in possesso di competenze nelle materie inerenti all’automazione, all’ingegneria civile ed edile e all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche;

in possesso di competenze nelle materie inerenti all’automazione, all’ingegneria civile ed edile e all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche; n. 10 Funzionari Statistici (Codice STAT) in possesso competenze in materia di scienze statistiche e scienze statistiche attuariali e finanziarie e matematica applicata.

Oltre ai requisiti generali per poter partecipare al bando è necessario il possesso di specifici titoli di studio (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale) indicati all’interno del bando.

Concorsi Ripam: le selezioni

Per ciascun concorso sarà prevista una valutazione dei titoli e una sola prova scritta, che consisterà in un test con quesiti a risposta multipla su argomenti diversi in base al concorso a cui si intenderà partecipare e agli specifici codici profilo, come indicato nei rispettivi bandi.

Concorsi Ripam: come candidarsi

La domanda di ammissione a ciascun concorso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, dalle ore 12 del 7 Gennaio 2022 alle ore 14:00 del 7 Febbraio 2022.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro in base alle istruzioni fornite dal sistema e sarà necessario essere muniti di apposito indirizzo PEC nominativo.