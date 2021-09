Concorso 2800 tecnici al Sud, assegnate le sedi di destinazione

I vincitori potranno verificare la sede di destinazione all’interno del portale Step-One 2019

Tante polemiche nelle scorse settimane per i ritardi sulla tabella di marcia e il silenzio del Formez

A breve anche il secondo bando di concorso Coesione Sud per coprire i posti rimasti vacanti

Finalmente una bella notizia per i vincitori del concorso per 2800 tecnici al Sud. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per i numerosi ritardi sulla tabella di marcia e il totale silenzio da parte del Formez, è ora possibile per i candidati vincitori consultare la sede assegnata, direttamente sul portale Step-One 2019, all’interno della propria area personale.

Il comunicato del Formez

Il Formez ha, infatti, pubblicato sul proprio sito un comunicato, che annuncia lo scorrimento delle graduatorie per i profili FP e FA e l’assegnazione delle sedi di destinazione.

Ecco il comunicato del Formez:

“Sul portale step one sono disponibili le graduatorie FA/COE ed FP/COE aggiornate alla luce delle rinunce che hanno determinato il subentro rispettivamente di n. 7 e n. 9 candidati per un numero complessivo di n. 16 candidati. Le rinunce pervenute per gli altri tre profili non hanno prodotto alcun effetto essendo il numero degli idonei/vincitori inferiori al numero dei posti a concorso.

Ogni candidato potrà accedere con le proprie credenziali alla sua pagina riservata su step one e prendere visione dell’amministrazione assegnata in base alla posizione occupata in graduatoria e l’ordine delle preferenze.

I candidati risultati vincitori su più profili dovranno comunicare la scelta del profilo entro 48 ore dalla pubblicazione all’indirizzo mail concorso.coesionesud@formez.it , unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento, specificando generalità e codice concorso scelto. Si prega di non inviare pec o mail ad indirizzi diversi da quello sopra indicato”.

Concorso 2800 tecnici al Sud: tante polemiche e ritardi

Secondo i piani le assunzioni sarebbero dovute avvenire in 100 giorni, ma dopo aver chiesto, nel mese di agosto, ai vincitori e agli idonei vincitori di esprimere le proprie preferenze sull’assegnazione della sede, questi erano stati lasciati in un vero e proprio limbo, senza ricevere informazioni sulla sede di destinazione e sulle tempistiche di assunzione.

Secondo Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana, i motivi del ritardo sarebbero dovuti a un gruppo di persone, che non hanno espresso le preferenze in tempo utile. Fino al 6 agosto in 83, poi diventati 33 con la riapertura dei termini di scadenza al 16 agosto, arrivando infine a 24 nei giorni successivi. I 24 vincitori sono poi stati considerati formalmente rinunciatari, non essendosi presentati a Napoli dove erano stati convocati.

Ora si attende la pubblicazione del nuovo bando

Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta aveva annunciato nei mesi scorsi il rilancio del concorso Coesione Sud, che si sarebbe dovuto svolgere presumibilmente tra settembre e ottobre. Anche su questo versante però si procede a rilento. Fonti del Ministero, però, rassicurano: “si sta lavorando alacremente”, “servono solo i tempi tecnici per l’elaborazione dei documenti e poi si parte. Non ci vorrà molto”.