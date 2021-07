Concorso 2800 tecnici al Sud, pubblicate le graduatorie con vincitori e idonei

Ecco chi sono vincitori e idonei del concorso

Solo 802 i vincitori a fronte dei 2800 posti

Scarso appeal per la tipologia di contratto

Concorso per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud: sono state pubblicate le graduatorie con i vincitori e gli idonei. Si tratta del primo maxi-concorso in modalità “fast track”, secondo le nuove regole dei concorsi pubblici, con sedi decentrate, procedure rapide e prove digitali. Un concorso, per l’assunzione a tempo determinato di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche del Sud, che però alla fine si è rivelato un flop: alla fine, dopo la riapertura ad altri 70 mila aspiranti, i vincitori che quindi verranno assunti saranno soltanto 802, meno del 30% dei posti messi a concorso.

Concorso 2800 tecnici al Sud: graduatorie vincitori e idonei

Di seguito le graduatorie dei vincitori e degli idonei.

Un concorso “travagliato”

Il concorso avrebbe dovuto reclutare entro il mese di luglio, in soli 100 giorni, 2800 tecnici da ripartire in diverse regioni del Sud Italia (Abruzzo: 243 posti; Basilicata: 119; Calabria: 365; Campania: 642; Molise: 78; Puglia: 481; Sardegna: 318; Sicilia: 497), ma qualcosa evidentemente non ha funzionato nel sistema di reclutamento scelto.

La rettifica del bando, che aveva aperto a oltre 70.000 candidati, non è riuscita a garantire la copertura dei posti richiesti. Così alla fine dalle graduatorie emerge che al concorso per 2800 tecnici al sud i vincitori sono stati 802 riuscendo così ad assegnare meno di un terzo dei posti.

Scarso appeal per il lavoro e la tipologia del contratto

C’è anche chi pur avendo superato i test sceglierà di rinunciare all’incarico avendo già un buon lavoro e non essendo disposto a trasferirsi in un’altra città, per un contratto che non garantisce nessuna certezza e prospettiva di inserimento a lungo termine nella PA (contratto a tempo determinato di soli 3 anni e uno stipendio di 1.400 euro al mese).

Del resto, come ha sottolineato lo stesso Ministro Brunetta, nei giorni scorsi, in Commissione Affari Costituzionali al Senato: “Se offri un contratto a termine e livelli salariali non di mercato il professionista super-qualificato ti fa un sorriso e ti dice no grazie”.