Concorso Agenzia delle Entrate: in scadenza il bando per funzionari

Ancora pochi giorni per candidarsi: il bando scadrà il 30 settembre 2021

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato come funzionari amministrativi

La domanda di ammissione dovrà essere compilata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Ormai manca davvero pochissimo alla scadenza del bando di concorso pubblico per la selezione di 2320 funzionari amministrativi a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo per presentare le candidature è stato infatti fissato al 30 settembre.

In base al bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale – Concorsi ed esami del 13 agosto 2021, n. 64), 370 unità saranno destinate alle strutture centrali, mentre 1950 unità saranno inserite presso le Direzioni regionali per attività amministrativo tributaria.

Il 10% dei posti disponibili sarà riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate in possesso dei requisiti richiesti.

I funzionari amministrativi assunti in servizio si occuperanno del coordinamento delle unità organizzative, svolgeranno attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione. Inoltre, gestiranno le relazioni con il pubblico, i rapporti organizzativi interni e potranno effettuare studi e ricerche.

Concorso Agenzia delle Entrate: i requisiti

Per partecipare al bando in scadenza occorre il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Per ciascun profilo professionale saranno inoltre necessari differenti titoli di studio:

Funzionario esperto in controllo di gestione – Laurea triennale in Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Diploma di laurea in economia e commercio; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea;

– Laurea triennale in Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Diploma di laurea in economia e commercio; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea; Funzionario esperto in protezione dei dati personali – Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea;

– Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea; Funzionario esperto in attività legale – Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Diploma di laurea in giurisprudenza; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea;

– Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Diploma di laurea in giurisprudenza; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea; Funzionario esperto in fiscalità internazionale (consulenza giuridica, relazioni internazionali e cooperazione internazionale) – Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali(L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Statistica (L41); Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

– Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali(L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Statistica (L41); Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea. Funzionario esperto in fiscalità internazionale (conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale) – Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Le prove d’esame

Le selezioni saranno così suddivise:

Primo step: prova oggettiva attitudinale (test con quesiti a risposta multipla);

(test con quesiti a risposta multipla); Secondo step: prova oggettiva tecnico-professionale (test con domande a risposta multipla);

(test con domande a risposta multipla); Terzo step: prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico (la prova orale si svolgerà in videoconferenza da remoto o in presenza. Il tirocinio teorico-pratico si svolgerà presso gli uffici dell’Agenzia, in presenza o in modalità agile. Il tirocinio durerà 6 mesi e sarà retribuito con una borsa di studio di 1450 euro lordi).

Concorso Agenzia Entrate: scadenza e come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata online entro e non oltre le ore 23:59 del 30 settembre 2021, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli aspiranti candidati dovranno possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo e non sarà previsto il pagamento di alcuna tassa o contributo.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.