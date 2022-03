Concorso centri per l’impiego in Basilicata: al via i bandi per 214 posti

Saranno in totale 214 i posti messi a bando nel concorso per i centri dell’impiego dalla Regione Basilicata per rafforzare gli uffici della Regione e in particolare quelli dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento (ARLAB).

Gli avvisi sono stati approvati ieri in Giunta Regionale e sono disponibili nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si attende la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Le assunzioni riguarderanno sia laureati che diplomati. In particolare, si ricercano esperti del mercato e servizi per il lavoro, esperti in progettazione e formazione, orientatori specialistici, psicologi del lavoro, avvocati, specialisti Amministrativi, esperti in comunicazione istituzionale, specialisti amministrativi, informatici e statistici, istruttori del mercato del lavoro, istruttori amministrativi e istruttori logistica, sicurezza, impianti e manutenzione.

Come ha sottolineato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi si tratta di “un provvedimento tanto atteso, che intende dare una risposta concreta alle richieste dei giovani lucani, che mira a potenziare il know-how della Regione e a dare rinnovato slancio alle politiche attive per il lavoro, come richiesto da tutti i gruppi consiliari e da tutte le forze sociali”.

Concorso centri per l’impiego in Basilicata: i posti

In base ai vari bandi appena pubblicati i posti disponibili saranno così ripartiti:

n. 93 unità di categoria D del Comparto Funzioni Locali da inserire a tempo pieno e indeterminato presso la Regione Basilicata;

n. 30 unità di categoria C da inserire a tempo pieno e indeterminato presso la Regione Basilicata;

n. 39 unità di categoria D da inserire a tempo pieno e indeterminato presso l'ARLAB;

n. 32 unità di categoria C da inserire a tempo pieno e indeterminato presso l'ARLAB;

n. 6 unità di categoria D da inserire a tempo pieno e determinato (18 mesi) presso l'ARLAB;

n. 14 unità di categoria C da inserire a tempo pieno e determinato (18 mesi) presso l'ARLAB.

Concorso centri per l’impiego in Basilicata: requisiti

Per partecipare ai concorsi sarà necessario il possesso di:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;

avere un’età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva.

Per tutti i dettagli sui requisiti specifici, in particolare i titoli di studio per l’ammissione ai rispettivi concorsi e gli argomenti d’esame, si rimanda ai bandi pubblicati all’interno del BUR Basilicata.

Le selezioni

L’iter selettivo per ciascun bando sarà gestito dal Formez e seguirà le nuove regole fast track sui concorsi pubblici. Le selezioni si articoleranno in:

una prova scritta digitale ;

; una valutazione dei titoli.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione per ciascun concorso dovrà essere trasmessa per via telematica, in base al profilo di proprio interesse, entro trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale IV Serie Sezione Concorsi ed Esami attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”.

Per l’invio delle istanze di partecipazione sarà obbligatorio il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata nominativo e il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro per le spese di segreteria e amministrative.

Tutti i dettagli sui bandi appena pubblicati nel BUR n.13 (parte 2) sono disponibili qui.