Concorso Centri impiego Sicilia, calendario prove Operatore Mercato del Lavoro

Concorso centri per l’impiego in Sicilia: dopo la pubblicazione del primo calendario di prove per il profilo amministrativo-contabile, il Formez ha oggi reso note le date delle prove scritte anche per il profilo CPI-OML – Istruttore – Operatore mercato del lavoro.

Questa volta la selezione, per titoli ed esami, riguarderà il reclutamento di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C), che andranno così a rafforzare i Centri per l’Impiego della Regione Sicilia.

Le selezioni

Le prove scritte si svolgeranno in 10 sessioni (due al giorno), con convocazione dei candidati alle ore 10.00 (sessione mattino) e alle ore 15.00 (sessione pomeriggio) nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 presso le seguenti sedi:

Tensostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo PA (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Palermo, Agrigento e Trapani);

(per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Palermo, Agrigento e Trapani); Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy 8/A, 95047 Catania CT (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Catania e Messina);

(per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Catania e Messina); Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e nelle altre regioni italiane o paesi esteri).

Clicca qui per vedere il calendario

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati nel calendario portando con sé i seguenti documenti:

la certificazione verde COVID-19;

la lettera di partecipazione alla prova scritta trasmessa per email dall’indirizzo noreplay@concorsismart.it qualche giorno prima della prova;

l’autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata all’avviso di convocazione e alla lettera di partecipazione);

un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano le cause dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore.

Non saranno, inoltre, ammessi cambi di sede.

Prima di partecipare alla prova i candidati sono invitati a visionare i seguenti documenti:

Concorso centri per l’impiego Sicilia: la prova scritta

Anche in questo caso, come nel precedente concorso per profilo amministrativo-contabile, le selezioni seguiranno le nuove regole fast track previste per i concorsi pubblici e si articoleranno in una prova scritta digitale, un test a risposta multipla di 60, da svolgere in un’ora, sui seguenti argomenti:

elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;

elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);

elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019;

normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99; elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE;

lingua inglese;

tecnologie informatiche.

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti (prova superata con un punteggio minimo di 21/30). In particolare, a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

Le graduatorie finali saranno stilate in base all’esito della prova scritta e alla valutazione dei titoli di studio e di servizio (riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta), in base a quanto dichiarato dai candidati stessi nella domanda di ammissione al concorso.

Per maggiori dettagli consulta il bando, il calendario delle prove per il profilo OML o visita il sito del Formez.