Concorso centri per l’impiego in Sicilia, quale sarà la procedura

Ci siamo quasi. Dopo la pioggia di critiche e polemiche dei mesi scorsi, tra errori nei bandi e il ricorso dei sindacati Cobas-Codir, il concorso per i centri per l’impiego in Sicilia è ai nastri di partenza. Molti siciliani si apprestano, così, a sostenere le prove scritte.

Si comincerà con le selezioni per diplomati, articolate complessivamente in 11 giornate, dal 2 al 6 maggio per il profilo amministrativo-contabile e dal 9 al 16 maggio per il profilo di operatore del mercato del lavoro (due sessioni al giorno, alle ore 10.00 e alle ore 15.00).

Successivamente sarà pubblicato il calendario delle prove per 537 laureati (cat. D), per il personale non dirigenziale degli uffici dell’amministrazione regionale (100 posti) e per 46 agenti forestali.

Le istruzioni per i candidati

In queste ore stanno già arrivando ai candidati per email ordinaria dall’indirizzo noreplay@concorsismart.it le prime lettere di convocazione con l’indicazione dei dati anagrafici, della data di svolgimento della prova, della sede e dell’orario di registrazione, insieme alle istruzioni per prendere parte al concorso e all’autodichiarazione Covid.

In particolare, i candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di:

una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale;

alla prova concorsuale; un documento di riconoscimento in corso di validità ;

; l’autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale.

Non saranno ammessi cambi di sede e in base all’art. 6, comma 7 del bando “L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso”.

La fase di registrazione

L’accesso ai locali sarà consentito solo se si indosserà la mascherina FFP2 e la temperatura corporea rilevata all’ingresso risulterà inferiore ai 37,5°.

Dopo aver verificato tutti i documenti in fase di ingresso nell’area concorsuale verrà apposto a ciascun candidato un braccialetto QRCODE, che dovrà essere mostrato agli operatori del check-in, che consegneranno al candidato un tablet per lo svolgimento della prova.

Il tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il braccialetto precedentemente apposto e la lettera di partecipazione. Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al candidato, che sarà guidato dal personale di sala a prendere posto.

Non saranno ammessi bagagli nella sala di svolgimento della prova d’esame. I candidati saranno invitati a presentarsi solo con gli indispensabili effetti personali e a premunirsi di generi di conforto (acqua) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni. I cellulari o altri dispositivi elettronici dovranno essere tenuti spenti e ne sarà vietato l’utilizzo. Non sarà possibile comunicare con altri candidati durante lo svolgimento della prova.

Deflusso/check out

Al termine della prova concorsuale i candidati effettueranno il check-out seguendo le indicazioni del personale di sala, recandosi presso i desk utilizzati in fase di registrazione e riconsegnando il tablet all’operatore, il quale darà conferma al candidato dell’avvenuto invio della prova concorsuale.

Misure Anti-covid

I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

tosse di recente comparsa;

difficoltà respiratoria;

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

mal di gola.

Non dovranno, inoltre, presentarsi presso la sede concorsuale i candidati sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.

I partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Infine, saranno previste adeguate misure per l’accesso, seduta e uscita dei candidati in totale sicurezza, adeguate volumetrie di ricambio dell’aria e la bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali e dei servizi igienici.

Come si svolgerà la prova

Il test scritto digitale seguirà le nuove regole fast track dei concorsi pubblici e consisterà in un test a risposta multipla di 60 quesiti da svolgere in un’ora sugli argomenti indicati nel bando tramite il tablet messo a disposizione dall’organizzazione.

Al termine del tempo previsto il sistema interromperà la procedura in modo automatico, acquisendo definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

l punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti (prova superata con un punteggio minimo di 21/30). In particolare, a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

Gli esiti della prova scritta saranno resi pubblici accedendo nella propria area riservata sul sito www.formez.concorsismart.it, dove sarà possibile visionare il proprio elaborato e scaricare l’attestato di partecipazione alla prova.

Le graduatorie finali saranno stilate in base all’esito della prova scritta e alla valutazione dei titoli di studio e di servizio (riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta), in base a quanto dichiarato dai candidati stessi nella domanda di ammissione al concorso.