Centri per l’impiego in Sicilia, sbloccato il concorso per 1100 assunzioni

La giunta regionale ha dato il via libera al concorso CPI fermo da mesi

Ora non resta che trovare tramite Consip il partner per l’assistenza tecnica delle prove

I due bandi, per laureati e diplomati, seguiranno procedure rapide e semplificate

Dopo la riunione fiume di ieri la Giunta regionale ha approvato lo sblocco definitivo del concorso nei Centri per l’impiego della Sicilia. L’interruzione dei rapporti tra la Regione Sicilia e il FormezPa, aveva causato ulteriori ritardi nella pubblicazione del bando, tanto da far nuovamente slittare le selezioni.

La delibera regionale adesso invece non solo ha dato il via libera a un migliaio di assunzioni a tempo indeterminato (esattamente 1.100), ma ha anche permesso di bandire una nuova selezione per 300 laureati da assumere a tempo determinato per 3 anni per la gestione dei fondi Coesione.

Il prossimo passo della Regione Siciliana sarà quello di indire una gara tramite Consip per la ricerca e l’affidamento ad una società esterna dell’assistenza tecnica per la gestione delle procedure concorsuali.

Concorso centri per l’impiego in Sicilia: i posti

La metà dei posti messi a bando sarà riservata ai candidati laureati (categoria D), mentre la restante parte sarà destinata ai diplomati (categoria C).

Tutte le figure selezionate saranno inserite nei Centri per l’Impiego della Sicilia e in parte degli uffici regionali, distribuiti sul territorio dell’Isola.

In questo modo si cercherà di rafforzare la macchina amministrativa regionale e riorganizzare i servizi per il lavoro, particolarmente strategici in questo momento.

Le procedure di selezione

L’iter selettivo seguirà ancora una volta le nuove regole nazionali “fast track” per i concorsi pubblici, introdotte dal decreto n. 44 dell’1° aprile 2021 e già utilizzate in altri concorsi.

Le nuove procedure prevederanno tempi di svolgimento delle prove ridotti a un’ora, prove digitali in sedi decentrate e conclusione dell’iter concorsuale in tempi più brevi rispetto al passato.