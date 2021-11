Concorso Coesione Sud, in scadenza il bando per 2022 tecnici

Ultimi giorni per candidarsi: il bando Ripam scadrà il 15 novembre

I neoassunti saranno impiegati nell’ambito degli interventi di coesione UE

Rispetto al precedente concorso basterà la laurea triennale

Ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura per il nuovo bando di concorso Coesione Sud, che servirà a reclutare 2022 tecnici per l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Il nuovo bando Coesione Sud è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio all’interno della Gazzetta Ufficiale (Sezione Concorsi ed Esami) n. 82 del 15/10/2021 e prevede l’inserimento a tempo determinato di esperti tecnici e informatici ed esperti in gestione, rendicontazione e controllo nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per un periodo massimo di 36 mesi.

Il nuovo bando aiuterà a coprire i posti rimasti vacanti nel primo concorso per 2800 tecnici al Sud, rivelatosi poi un vero e proprio flop, a causa della bassa affluenza alle prove, di una maldestra gestione dell’iter concorsuale e di contratti poco attrattivi per i profili ad elevata specializzazione.

Ecco cosa prevede il bando.

Le figure ricercate

Il nuovo concorso Coesione Sud servirà a selezionare 3 specifiche figure professionali:

Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con funzioni di supporto, progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione;

con funzioni di supporto, progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione; Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) esperto in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi;

esperto in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi; Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con competenze in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati, definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni.

I posti messi a bando

Il nuovo bando Coesione Sud mette in palio 2022 posti così suddivisi:

Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): 1270 unità (116 in Abruzzo, 53 in Basilicata, 178 in Calabria, 297 in Campania, 31 in Molise, 197 in Puglia, 164 in Sardegna, 234 in Sicilia);

(116 in Abruzzo, 53 in Basilicata, 178 in Calabria, 297 in Campania, 31 in Molise, 197 in Puglia, 164 in Sardegna, 234 in Sicilia); Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE): 733 unità (74 in Abruzzo, 40 in Basilicata, 94 in Calabria, 189 in Campania, 21 in Molise, 149 in Puglia, 88 in Sardegna, 78 in Sicilia);

(74 in Abruzzo, 40 in Basilicata, 94 in Calabria, 189 in Campania, 21 in Molise, 149 in Puglia, 88 in Sardegna, 78 in Sicilia); Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): 19 unità (7 in Abruzzo, 1 in Basilicata, 4 in Molise, 2 nella in Puglia, 4 in Sardegna, 1 in Sicilia).

I requisiti generali

Gli aspiranti candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

essere cittadini italiani o appartenenti a un altro Stato membro dell’Unione Europea;

avere un’età non inferiore a 18 anni;

essere in possesso di una laurea almeno triennale in base al profilo professionale (art. 2 del bando);

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali;

per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

I requisiti specifici

A differenza del precedente bando per 2800 tecnici al Sud, per partecipare a questo nuovo avviso sarà sufficiente la laurea triennale. Ecco i corsi di laurea necessari per candidarsi.

Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE)

Laurea (L): L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche; laurea magistrale (LM): LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 – Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE)

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): LMG/01 – Giurisprudenza; LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 – Scienze dell’economia; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-76 – Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-16 – Finanza; LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-62 – Scienze della politica; LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; LM-90 – Studi europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE)

Laurea (L): L-8 – Ingegneria dell’informazione; L-31 – Scienze e tecnologie informatiche; L-35 – Scienze matematiche; L-41 – Statistica; laurea magistrale (LM): LM-18 – Informatica; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 – Matematica; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 – Finanza; LM-29 – Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Le selezioni

Il concorso Coesione Sud prevederà:

una prova scritta digitale distinta per profilo professionale (un test a risposta multipla con 40 quesiti da svolgere in 60 minuti. La prova si svolgerà in sedi decentrate con modalità telematiche);

distinta per profilo professionale (un test a risposta multipla con 40 quesiti da svolgere in 60 minuti. La prova si svolgerà in sedi decentrate con modalità telematiche); la valutazione dei titoli inseriti in fase di presentazione della domanda e distinti per profilo. La valutazione verrà effettuata dopo il superamento della prova scritta da parte del candidato (i titoli di studio saranno valutati max 6 punti e i titoli professionali max 4 punti).

Le prove concorsuali seguiranno le nuove regole fast track per i concorsi pubblici e si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza introdotte dal D. l. n. 44/2021 del 1° aprile.

Tutti i candidati dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid-19 e saranno obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e a indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2, messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica tramite il portale Step-One 2019, messo a disposizione dal Formez PA, compilando l’apposito modulo elettronico entro e non oltre le ore 14:00 del 15 novembre 2021.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro €10,33, sulla base delle indicazioni riportate all’interno del sistema.

Inoltre, il candidato dovrà essere munito di SPID e di indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il bando.