Concorso al Campidoglio ai nastri di partenza. I primi a iniziare saranno i dirigenti il 16 giugno

La prova scritta digitale sarà un quiz a risposta multipla di 60 quesiti da svolgere in un’ora

Obbligatorio effettuare 48 ore prima dell’esame un tampone oro/rino-faringeo, anche se vaccinati

Il maxi-concorso al Comune di Roma comincia a prendere forma. Dopo la pubblicazione delle date della prova scritta per dirigenti (16 giugno) e funzionari amministrativi (17 giugno), il Formez ha reso note anche le date della prova scritta per la posizione di:

Funzionario Assistente Sociale , cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso FASD/RM: 25 giugno alle 14:30 ;

, cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso FASD/RM: ; Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1- Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso FAVD/RM: 30 giugno alle ore 8:30 e 14:30.

La riapertura dei termini ha consentito di ricevere, tramite il portale Step-one 2019, oltre 230.000 istanze, per un concorso che prevede l’assunzione complessiva di 1512 unità.

Come si svolgeranno le prove

Anche in questo caso per semplificare le procedure di selezione è stata abolita la prova preselettiva, secondo le nuove regole fast track dei concorsi pubblici, e prevista un’unica prova scritta digitale e un esame orale. La prova scritta della durata di un’ora consisterà in un test a risposta multipla con 60 quesiti, volta ad accertare le competenze attitudinali e professionali dei candidati, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.

La prova scritta, si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) e il punteggio sarà così ripartito:

Risposta esatta: + 0,50 punti;

Mancata risposta: 0 punti;

Risposta errata: – 0,15 punti.

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta avranno a disposizione una postazione informatica e al termine del tempo previsto il sistema interromperà la procedura in modo automatico, acquisendo definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Tutti gli esami si svolgeranno a Roma presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso EST (padiglioni 1, 3 e 4) in viale Alexandre Gustave Eiffel.

Istruzioni per i partecipanti

Ai candidati regolarmente iscritti al concorso, prima della data di convocazione, sarà inviata per posta elettronica ordinaria, una LETTERA DI PARTECIPAZIONE con le informazioni utili per la convocazione e un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova.

I partecipanti dovranno presentarsi puntualmente presso la sede, nel giorno e all’ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, portando con sè:

copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. La lettera sarà inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data di convocazione, al proprio indirizzo di posta elettronica dall’indirizzo e-mail info@concorsismart.it;

documento di riconoscimento in corso di validità;

ricevuta di iscrizione rilasciata dal sistema all’atto della candidatura;

autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale;

referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo (questa prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19).

Selezioni in piena sicurezza

Inoltre, i candidati dovranno:

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

non presentarsi presso la sede concorsuale se si manifesta uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Infine, saranno previste adeguate misure per l’accesso, seduta e uscita dei candidati in totale sicurezza, adeguate volumetrie di ricambio dell’aria e la bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica contro l’epidemia da Covid-19 comporterà l’esclusione automatica dal concorso.

Consulta il calendario delle prove per assistente sociale e avvocato.