Concorso Inl Ispettorato Nazionale del Lavoro 2022: bando per 1249 posti

Ci sarà tempo fino al 14 marzo 2022 per partecipare al nuovo concorso per 1249 ispettori del lavoro e funzionari da inserire presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a tempo indeterminato.

l bando, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed esami n. 12 dell’11 febbraio 2022, sarà aperto a tutte le lauree triennali.

Che cosa è l’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un’agenzia del governo italiano, con sede principale a Roma, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che esercita e coordina tramite i suoi uffici periferici sull’intero territorio nazionale attività di vigilanza su lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro 2022: i posti messi a bando

Il concorso INL 2022 prevederà l’assunzione di:

n. 1.174 unità con profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

con profilo di da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; n. 25 unità con profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

con profilo di da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; n. 50 unità con profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I requisiti

Potranno partecipare al bando INL 2022 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

per il profilo ispettore tecnico (Codice ISP): cittadinanza italiana, per il profilo funzionario area informatica (Codice INF) e per il profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT): cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Saranno ammessi i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti indicati sul bando;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

titolo di studio: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale in qualsiasi disciplina o titoli equivalenti.

All’interno del bando è prevista una riserva del 30% dei posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

La selezione

L’iter selettivo del concorso Ispettorato del lavoro 2022 prevederà:

un’unica prova scritta digitale (test di 40 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti e distinto per codice di concorso);

(test di 40 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti e distinto per codice di concorso); una valutazione dei titoli.

Le procedure selettive saranno gestite da Formez PA e seguiranno le nuove regole fast track previste per i concorsi pubblici per selezioni rapide e semplificate.

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro 2022: come candidarsi

Per partecipare alle selezioni sarà necessario inviare la propria candidatura per via telematica entro le ore 14 del 14 marzo 2022 tramite il portale Step-One 2019, gestito da FormezPA.

Per candidarsi sarà richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro, il possesso di un indirizzo PEC nominativo e di apposite credenziali SPID.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando completo.