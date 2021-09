Concorso Mef per 500 professionisti per il Pnrr: bando in scadenza

Ultimi giorni disponibili per presentare la propria candidatura

Partita la campagna di comunicazione sui canali RAI per reclutare i professionisti

I vincitori supporteranno il MEF e le amministrazioni centrali nell’attuazione del PNRR

Manca ormai davvero poco alla chiusura del bando di concorso Mef per il reclutamento dei 500 professionisti, che dovranno supportare il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) e varie amministrazioni centrali nell’attuazione degli interventi legati al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da qualche giorno sui canali RAI è possibile vedere la campagna di comunicazione dedicata al bando che punta a coinvolgere i potenziali candidati con un messaggio diretto: “C’è una sfida in atto, rilanciare il Paese e portarlo nell’Italia di domani”. Maggiori dettagli sul bando e sul PNRR sono disponibili sul portale ItaliaDomani.

E proprio per traghettare il Paese nell’Italia del domani e affrontare l’ardua sfida di rinnovamento e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione verranno selezionati profili tecnici di alto livello, in particolare economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici.

I professionisti selezionati saranno assunti a tempo determinato e inquadrati come personale non dirigenziale area III, fascia retributiva F1.

Concorso Mef: i requisiti generali

Per candidarsi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore di 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali;

essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile);

possesso almeno del titolo di studio della laurea.

Le figure richieste

Ecco i profili ricercati:

Profilo economico (Codice ECO) n. 198 (di cui n. 30 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 168 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

(di cui n. 30 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 168 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR); Profilo giuridico (Codice GIURI) n. 225 (di cui n. 20 presso il Ministero dell’economia e delle

(di cui n. 20 presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 105 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. 73 (di cui n. 10 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 63 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) n. 104 (di cui n. 20 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 84 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR).

Le procedure selettive

Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta distinta in base ai differenti codici, che si svolgerà con l’ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali e in una valutazione dei titoli.

La prova scritta prevederà un test di 40 domande a risposta multipla (su argomenti diversi in base al profilo scelto), da risolvere in 60 minuti.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

I candidati vincitori per ciascun codice concorso saranno successivamente assegnati alle amministrazioni destinatarie sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria.

Concorso Mef: come candidarsi

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate online, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, entro le ore 14:00 del 20 settembre 2021.

Per la partecipazione al concorso oltre al possesso di identità SPID il candidato dovrà possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo ed è inoltre previsto un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando o sul sito del FormezPA.