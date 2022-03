Concorso Ministero della Difesa per 26 sottotenenti dell’Esercito

Il Ministero della Difesa ha pubblicato nella sezione Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 18 marzo 2022 un concorso straordinario per la selezione di 26 sottotenenti da inserire nei ruoli speciali dell’Esercito.

I candidati assunti saranno impiegati in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, del Corpo di commissariato dell’Esercito e del Corpo sanitario dell’Esercito.

Ci sarà tempo fino al 19 aprile 2022 per candidarsi.

Concorso sottotenenti dell’Esercito: i posti

I posti messi a bando saranno così ripartiti:

n. 12 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, con riserva di 2 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, con riserva di 2 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; n. 9 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva, per i laureati in giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (8 posti per laureati in giurisprudenza e 1 posto per laureati in scienze dell’economia o scienze economico aziendali);

in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva, per i laureati in giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (8 posti per laureati in giurisprudenza e 1 posto per laureati in scienze dell’economia o scienze economico aziendali); n. 5 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

I requisiti generali

Per poter partecipare al concorso sottotenenti dell’Esercito sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

non aver superato il giorno di compimento del 35° anno di età;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o non essere stati prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che, decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Per i requisiti specifici relativi al titolo di studio si rimanda alla lettura dell’art. 2 del bando.

Concorso sottotenenti dell’Esercito: la selezione

L’iter selettivo sarà articolato nelle seguenti fasi:

prova scritta lingua inglese (con 60 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti);

lingua inglese (con 60 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti); eventuale prova scritta di preselezione culturale (se il numero delle domande superi quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9 del bando);

(se il numero delle domande superi quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9 del bando); prova scritta di cultura tecnico-professionale (svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice secondo quanto previsto dall’All. A del bando. La prova sarà differenziata in base alla specifica classe di laurea);

(svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice secondo quanto previsto dall’All. A del bando. La prova sarà differenziata in base alla specifica classe di laurea); valutazione dei titoli ;

; prove di efficienza fisica ;

; accertamenti sanitari ;

; eventuali ulteriori accertamenti sanitari ;

; accertamento attitudinale ;

; prova orale.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso per 26 sottotenenti dell’Esercito dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 19 aprile 2022, tramite il portale del ministero della difesa, dedicato ai concorsi, accedendo con apposite credenziali SPID, CIE o CNS.

Tutti dettagli sono disponibili all’interno del bando.