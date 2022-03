Cashback fiscale, rimborso su conto corrente: cos’è e come funzionerà

Arriva il Cashback fiscale: la misura è in discussione ma se dovesse essere approvata comporterà che tutte le detrazioni mediche e gli altri sconti fiscali arriveranno direttamente con un bonifico sul conto corrente e non più con la presentazione della documentazione in dichiarazione. L’app Io notificherà l’avvenuto bonifico. Dal ministero dell’Economia, infatti, è arrivato un via libera alla proposta del M5S di modifica alla legge delega fiscale.

La proposta del M5s

“Esattamente un anno fa, in Senato, – si legge sul sito del M5s – il MoVimento 5 Stelle ha per la prima volta avanzato la proposta innovativa di un ‘cashback fiscale’, ideato dal nostro Emiliano Fenu. Adesso, all’interno della delega fiscale, alla Camera abbiamo rilanciato questa idea grazie alla deputata Vita Martinciglio e la proposta sta finalmente prendendo corpo, ricevendo anche il placet del Governo. Dobbiamo però procedere speditamente”. C’è anche una proposta migliorativa di Leu per dare priorità alle spese sociosanitarie.

Come funziona il cashback fiscale

Il cashback fiscale è uno strumento per permettere ai contribuenti di ricevere subito su conto corrente la parte detraibile delle spese sostenute con mezzi di pagamento elettronici. Su tutte, alle detrazioni del 19% sulle spese sanitarie. Ma anche le tantissime altre spese detraibili previste dal sistema fiscale. “Il meccanismo da noi proposto – spiega il M5s – comporta diversi benefici: fa incassare prima le detrazioni, senza aspettare i tempi più lunghi della dichiarazione dei redditi; contribuisce alla digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e Pubblica amministrazione, anche tramite l’utilizzo di apposite App; aiuta a contrastare l’evasione fiscale, spingendo i contribuenti a effettuare pagamenti tracciabili; permette di rimborsare anche gli incapienti; in prospettiva consente di razionalizzare il sistema troppo complesso delle detrazioni fiscali”.

L’infrastruttura tecnologica

Al momento è ancora presto come funzionerà in termini pratici il cashback fiscale e comunque gli emendamenti che lo descrivono non scendono nel dettaglio. Sarà poi materia di norme attuative capire come farlo funzionare. Difficilmente si userà la stessa piattaforma del cashback 2020/2021.