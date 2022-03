Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli, dalla Regione 22 milioni per il salvataggio

La Giunta regionale della Campania ha approvato nei giorni scorsi due delibere che confermano l’impegno della Regione per la soluzione della crisi del CTP (Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli) e il futuro dei suoi lavoratori.

Investimenti per 22 milioni di euro

Con le due delibere si investono oltre 22 milioni per l’acquisto di autobus utili a far svolgere il servizio, e si finanziano le procedure che faciliteranno le assunzione da parte delle aziende regionali AIR e EAV.

De Luca: “Completare l’assorbimento dei lavoratori Ctp”

Per il presidente Vincenzo De Luca: “La Giunta regionale ha approvato due atti indispensabili per completare il salvataggio e l’assorbimento dei lavoratori del CTP, azienda ormai fallita. E’ un impegno straordinario quello che assume la Regione per tutelare centinaia di lavoratori e per riavviare un servizio di trasporto pubblico, da anni quasi inesistente, nell’area nord di Napoli e in tutti i territori dell’area metropolitana. Nei prossimi giorni, con i dirigenti dell’EAV ed AIR, avvieranno perfezionate le procedure per l’assorbimento del personale. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto di un Piano industriale, indispensabile per avere certezze per il futuro, in un momento nel quale anche le aziende regionali stanno subendo aumenti drammatici dei costi di carburante ed energia”.